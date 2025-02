Le syndrome post-borréliose de Lyme : quand les symptômes persistent après le traitement

Fatigue, douleurs, problèmes de concentration… Bien que la plupart des cas de maladie de Lyme puissent être guéris à l’aide d’antibiotiques, parfois plusieurs symptômes invalidants subsistent. C’est ce que l’on appelle le “syndrome post-borréliose de Lyme traité”.

Un traitement antibiotique précoce permet de guérir la borréliose de Lyme. Mais dans 6 à 20 % des cas en fonction des études, les patients traités pour la maladie de Lyme voient leur symptôme persister après le traitement antibiotique. La Haute Autorité de Santé (HAS) vient de reconnaître cette complication méconnue : le syndrome post-borréliose de Lyme traité (PTLDS).

Des symptômes persistants et invalidants

Le PTLDS se caractérise par plusieurs symptômes qui perdurent plus de six mois après la fin du traitement :

Une fatigue inhabituelle ;

Des douleurs musculaires et articulaires ;

Des troubles cognitifs affectant la mémoire et la concentration.

Des manifestations qui impactent significativement la qualité de vie des patients au quotidien.

Un diagnostic complexe

À ce jour, aucun test diagnostique spécifique n’existe pour le PTLDS. Ce dernier repose essentiellement sur l’historique médical du patient et l’établissement d’un lien entre les symptômes actuels et une borréliose de Lyme antérieurement traitée. Les causes exactes de ce syndrome restent d’ailleurs mal comprises par la communauté médicale.

En raison de la diversité des symptômes et de l’intensité très variable d’un patient à l’autre, la HAS recommande donc une prise en charge personnalisée et pluridisciplinaire, incluant notamment un accompagnement psychologique et une réadaptation physique.