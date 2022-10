Cancer du foie: le nombre de cas devrait augmenter de 55% d’ici 2040

Dans une nouvelle étude publiée dans le Journal of Hepatology, des scientifiques du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) estiment que le nombre annuel de nouveaux cas et de décès par cancer du foie devrait augmenter de plus de 55 % d'ici 2040.

En 2020, plus de 905 700 personnes ont reçu un diagnostic de cancer du foie dans le monde et 830 200 patients sont décédés. Selon les prévisions du CIRC, « en 2040, 1,4 million de personnes pourraient recevoir un diagnostic et 1,3 million de personnes pourraient en mourir. »

Le cancer du foie est la troisième cause la plus fréquente de décès par cancer dans le monde… Alors même qu’il pourrait être évité. Si les actions de l’Organisation mondiale de la Santé pour lutter contre les 2 principaux facteurs de risque, à savoir les virus de l’hépatite B (VHB) et de l’hépatite C (VHC), portent leurs fruits, d’autres dangers gagnent du terrain.

Diabète, obésité, alcool

Ainsi, la prévalence du diabète de type 2 et de l’obésité, pourrait contribuer à une augmentation des cas de cancer du foie. Par ailleurs, une étude récente du CIRC sur le rôle de d’alcool a suggéré que 17 % de tous les cas de cancer du foie diagnostiqués en 2020 auraient pu être évités en réduisant la consommation. Notons au passage que le tabagisme est également une cause importante de cancer du foie. N’oublions pas enfin que la survie au cancer du foie reste faible. Par conséquent, la prévention primaire est essentielle.

Pour Harriet Rumgay, épidémiologiste au CIRC et autrice de ce travail, « ces prédictions soulignent la nécessité de renforcer de toute urgence les mesures actuelles de prévention, telles que la vaccination, le dépistage et le traitement de l’infection par le VHB et le VHC, ainsi que des mesures visant à réduire la consommation d’alcool dans la population. »