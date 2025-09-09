Generic selectors
Les édulcorants artificiels feraient vieillir notre cerveau plus rapidement

09 septembre 2025

Une étude brésilienne publiée dans la revue Neurology révèle des résultats préoccupants sur les effets à long terme des édulcorants artificiels sur nos capacités cognitives. Ces substituts du sucre pourraient accélérer le déclin de nos fonctions cérébrales.

Utilisés comme substituts au sucre dans de nombreux produits allégés (sodas, yaourts…), les édulcorants artificiels ne seraient pas une alternative si saine. Certains pourraient entraîner des conséquences inattendues sur notre santé cérébrale à long terme, selon une étude publiée le 3 septembre dans la revue Neurology.

Pour parvenir à ce constat, des chercheurs de l’Université de São Paulo, au Brésil, ont suivi près de 13 000 adultes pendant huit ans. Au début de l’étude, les participants ont rempli des questionnaires sur leur alimentation, détaillant ce qu’ils avaient mangé et bu au cours de l’année écoulée. Les scientifiques les ont ensuite répartis en trois groupes en fonction de la quantité totale d’édulcorants artificiels consommée. Sept édulcorants couramment utilisés ont été étudiés (aspartame, saccharine, acésulfame-K, érythritol, xylitol, sorbitol et tagatose).

Un vieillissement cérébral d’1,6 an en 8 ans

Les participants ont été soumis à des tests cognitifs au début, au milieu et à la fin de l’étude afin de suivre l’évolution de leurs capacités de mémoire, de langage et de réflexion.

Il ressort que les personnes ayant consommé la plus grande quantité d’édulcorants (par exemple une canette de soda light par jour) présentaient un déclin plus rapide de leurs capacités de réflexion et de mémoire globale que celles ayant consommé la plus faible quantité, avec une baisse de 62 % plus rapide. « Cela correspond à un vieillissement cérébral accéléré d’environ 1,6 an sur les 8 années qu’a duré le travail », notent les auteurs.

Bien que l’étude montre une corrélation entre la consommation d’édulcorants et le déclin cognitif, elle est observationnelle et ne prouve pas stricto sensu un lien de cause à effet direct. En attendant une confirmation, les chercheurs rappellent qu’il existe des alternatives plus saines au sucre que les édulcorants, comme les compotes, le miel ou le sirop d’agave.

  • Source : https://www.neurology.org/

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

