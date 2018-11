Le petit-déjeuner est traditionnellement considéré comme le repas le plus important de la journée. Pourtant nombreux sont ceux qui ont pris l’habitude de le zapper systématiquement. Mais ça c’était avant. Car après une perte de vitesse du repas matinal observée ces dernières années, les Français semblent y reprendre goût. C’est ce qui ressort d’un récent travail conduit par le Centre de Recherche pour l’Étude et l’Observation des Conditions de Vie (Credoc).

A quoi ressemble le petit-déjeuner des Français ? Pour le savoir, des chercheurs du Credoc ont recruté plus de 1 700 volontaires – enfants, adolescents et adultes – représentatifs de la population et leur ont demandé de renseigner leurs habitudes alimentaires matinales durant une semaine. Premier constat : 90% des personnes interrogées prennent régulièrement (au moins 5 jours sur 7) un p’tit dèj’. Pour 70% des enfants, 40% des adolescents et 38% des adultes, le repas est pris en compagnie d’autres membres de la famille.

Mais ces bons résultats en apparence ne doivent pas occulter certains comportements, comme le fait qu’un enfant sur quatre prend son petit-déjeuner seul, 17% des ados sautent presque systématiquement ce repas ou encore que 30% des répondants avouent manger devant un écran ! Les chercheurs ont pu observer que – statistiquement – les personnes souffrant de surpoids et d’obésité étaient aussi celles qui mangeaient le plus souvent seules et/ou devant la télévision ou l’ordinateur.

Que mangent les Français ?

La présente enquête montre que les enfants consomment fréquemment du lait (et parfois des produits laitiers frais) au petit-déjeuner, ainsi que divers produits à base de céréales (pain, céréales pour petit-déjeuner…). Leur consommation de fruits n’est pas fréquente (9%), bien que plus de la moitié d’entre eux boivent du jus de fruit au cours de ce repas.

Chez les adultes, la consommation de produits laitiers et de céréales au petit-déjeuner est également fréquente, avec une faible consommation de fruits (14,3%). Notons également que le pain et les céréales complètes restent des choix rares sur la table du petit déjeuner.

Pour la santé, quel menu adopter ?

Selon le Programme national nutrition santé (PNNS), le premier repas de la journée devrait reposer sur 3 piliers : un produit céréalier, un produit laitier et un fruit. Dans ce travail, et sans trop de surprise, ceux qui respectaient cette prérogative étaient ceux qui présentaient une qualité nutritionnelle plus élevée avec de meilleurs apports en vitamines et minéraux.