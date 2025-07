Bruit, fumées… les feux d’artifice présentent-ils un risque pour la santé ?

Chaque année, les spectacles pyrotechniques attirent des millions de spectateurs. Mais derrière la magie des couleurs et des explosions se cachent des préoccupations sanitaires. Alors les feux d’artifices présentent-ils un danger ?

Entre les bruits d’explosion et les fumées dégagées lors des feux d’artifice, il est légitime de s’interroger sur l’innocuité de tels procédés.

Des polluants dans l’air

Lorsque les fusées explosent dans le ciel, elles libèrent bien plus que de la lumière et du bruit. « Les feux d’artifice dégagent des quantités importantes de particules fines et de polluants chimiques dans l’atmosphère, réduisant temporairement la qualité de l’air, particulièrement près des zones de tir », explique le Dr Charu Aggarwal, responsable de la recherche sur les tumeurs malignes des voies respiratoires à l’Université de Pennsylvanie (Etats-Unis) et membre de l’American Society of Clinical Oncology. « Ces particules microscopiques peuvent rester en suspension dans l’air pendant des heures, voire des jours, et pénétrer profondément dans nos poumons. »

Un lien avec le cancer ?

Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) classe les polluants atmosphériques extérieurs comme cancérigènes du groupe 1. Les particules fines sont en effet associées à un risque accru de cancer du poumon et de la vessie. Pour autant, « il n’existe actuellement aucune preuve directe reliant l’exposition aux feux d’artifice à un risque accru de cancer du poumon ou d’autres cancers », rassure le Dr Aggarwal. Et dans la mesure où ces événements ne sont que ponctuels, « ils ne devraient avoir que effets négligeables, sur la santé des personnes bien portantes », complète la Fédération des Associations agréées de surveillance de la qualité de l’air.

Des risques particuliers

L’exposition aux feux d’artifice peut pourtant augmenter les manifestations de certains problèmes de santé comme pour les personnes atteintes d’asthme ou d’une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). L’exposition aux feux d’artifice peut en effet aggraver leurs symptômes.

Assister à un feu d’artifice peut aussi entraîner des dommages auditifs, surtout si vous êtes assis près du site où il est tiré.

Enfin, les risques s’intensifient considérablement lorsqu’on manipule soi-même pétards et fusées. Et utiliser et déclencher ses propres feux d’artifice à domicile présente des dangers encore plus importants : brûlures, blessures corporelles, par exemple aux mains ou au visage…

Il n’est pas conseillé de le faire, mais si vous envisagez de tirer vos propres feux d’artifice :

Respectez scrupuleusement les notices d’utilisation ;

Veillez à ce que vos enfants ne s’approchent pas au moment de l’allumage ;

Préparez le lieu de mise à feu en plaçant l’artifice sur une surface d’appui stable ;

Anticipez les effets de l’artifice en fonction des conditions météorologiques. Le vent peut notamment porter au loin des résidus incandescents ;

Ne vous fiez pas à la longueur de la mèche et écartez-vous le plus vite possible de l’artifice après sa mise à feu ;

En cas de dysfonctionnement de l’artifice, ne cherchez pas à le rallumer et reportez-vous aux consignes de sécurité de la notice qui doit préciser le temps nécessaire pour intervenir afin de l’inactiver.