Les jeux d’argent chez les jeunes augmentent les risques de tentatives de suicide

19 septembre 2025

Paris sportifs, loterie, jeux de grattage : les jeux d'argent et de hasard attirent de nombreux adolescents. Une nouvelle étude britannique révèle un lien inquiétant entre ces jeux et les tentatives de suicide chez les jeunes. Avec des effets qui s’accentuent dans le temps.

Les jeux d’argent, qu’ils soient physiques ou en ligne, sont strictement interdits à tous les mineurs de 18 ans. Et la raison est simple : plus le jeu d’argent débute tôt plus le risque de devenir un joueur problématique est grand. Le jeu problématique étant défini comme le fait de jouer à un degré tel que cela compromet, perturbe ou endommage les activités familiales, personnelles ou récréatives. Avec, à la clé, des difficultés financières, des problèmes scolaires et plus généralement une détérioration de la santé physique et mentale.

Si ces risques sont bien documentés, une nouvelle étude britannique apporte un éclairage nouveau. Et inquiétant. Selon des chercheurs de l’Université de Bristol, les jeunes joueurs considérés comme « problématiques » présentent un risque de suicide trois fois plus élevé un an après avoir développé leur addiction et quatre fois plus élevé quatre ans plus tard.

Ce travail s’appuie sur les données de 2 801 personnes dans le cadre de l’étude Children of the 90s, qui a suivi – et continue à suivre – la santé de 14 000 femmes enceintes et de leur famille depuis le début des années 90.

Inquiets, les auteurs expliquent que « les participants à cette étude ont grandi à une époque où le jeu était moins accessible et moins visible qu’aujourd’hui. Cela montre qu’il reste encore beaucoup à faire pour empêcher la prochaine génération de subir ces méfaits ».  Ils appellent donc à mettre en place urgemment un accompagnement précoce des jeunes et à renforcer les restrictions sur la publicité pour les jeux d’argent.

La France, pas mieux lotie

De ce côté-ci de la Manche, le chiffres ne sont guère plus reluisants. Selon une récente enquête de la SEDAP (Société d’Entraide et D’Action Psychologique), 34,8 % des adolescents de 15 à 17 ans ont joué au moins une fois à un jeu d’argent lors de l’année écoulée. Parmi eux, 21,9 % peuvent être caractérisés de joueurs excessifs. C’est au total, six fois plus que chez les adultes !

A noter : ce travail confirme ce que martèle en France la Fédération Addiction : « le jeu d’argent est l’une des addictions les plus suicidogènes : le nombre de tentatives de suicide est 15 fois supérieur à celui de la population générale ».

  • Source : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/add.70156

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

