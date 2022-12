Les moules en silicone, « peu sûrs » pour la santé

En cuisine, le silicone alimentaire facilite la vie. Mais est-il vraiment sans danger ? Dans un test réalisé sur 29 moules l’UFC Que Choisir en a identifié 23 qu’elle juge comme « peu sûrs » voire potentiellement dangereux pour la santé.

Souple et antiadhésif, le silicone ne nécessite aucun graissage avant utilisation et rend le démoulage quasi-inratable. Si l’on a longtemps cru que ces produits ne présentaient aucun danger, les études se succèdent pour dénoncer leur manque d’innocuité.

Dernier travail en date, celui de l’association de consommateurs UFC Que Choisir qui a mesuré sur un échantillon de 29 moules disponibles en magasin ou en ligne, la nature et l’évolution des quantités de substances émises lors de trois cuissons successives au four.

Et les résultats du test ont de quoi inquiéter : « la plupart des moules testés laissent migrer vers les aliments des substances en quantités élevées, voire dans certains cas des substances particulièrement dangereuses. »

Cancers, mutations génétiques…

Les niveaux de substances émises par certains produits sont parfois considérables et dépassent la limite maximale prévue par la réglementation française. Pour d’autres références, alors que les quantités de substances devraient baisser au fur et à mesure des passages au four, « on observe à l’inverse une augmentation préoccupante de celles-ci », lance l’association, citant par exemple le moule pour 6 mini-gâteaux de la marque Tupperware® qui « émet par exemple 15 fois plus de substances à la 3e cuisson qu’à la première ! Enfin, certains moules relarguent des substances particulièrement préoccupantes susceptibles de provoquer des cancers, des mutations génétiques ou des dommages pour les fonctions reproductrices. On retrouve ces substances notamment dans les moules Lily Cook et Aliexpress. »

Au total, pas moins de 23 moules sur 29 sont jugés « peu sûrs ». Pire, 6 d’entre eux sont à éviter, tels que les moules Carrefour Home et (encore une fois) Aliexpress. Certains bons élèves tirent néanmoins leur épingle du jeu comme Tefal ou Ikea qui vendent des moules « quasiment inertes vis-à-vis des aliments ».

Ce n’est pas la première fois que les moules en silicone sont pointés du doigt. En 2019, l’association 60 millions de consommateurs expliquait que « les matières antiadhésives en silicone peuvent, sous l’effet de la chaleur et de l’usure, libérer des substances susceptibles de polluer les aliments ».