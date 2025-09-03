Generic selectors
32 770 articles

Les oméga 3 pour prévenir la myopie chez les enfants

03 septembre 2025

Une nouvelle étude publiée dans le British Journal of Ophthalmology apporte un éclairage inattendu sur la prévention de la myopie chez les enfants. Les chercheurs ont découvert qu'une alimentation riche en acides gras oméga-3 pourrait aider à prévenir le développement de ce trouble visuel.

La prévalence mondiale de la myopie ne cesse d’augmenter. Les experts estiment qu’environ la moitié de la population mondiale pourrait être touchée d’ici 2050. Parmi les facteurs de risque identifiés, on trouve le temps excessif passé devant les écrans et le manque d’activités en extérieur.

Cette situation est-elle inéluctable ? Peut-être pas. Et un élément de protection pourrait bien se trouver dans nos assiettes.

Des chercheurs de l’Université chinoise de Hong Kong ont suivi 1 005 enfants âgés de 6 à 8 ans, participant à l’étude Hong Kong Children Eye Study, qui suit le développement des maladies oculaires et des facteurs de risque chez les plus jeunes.

La vue des enfants a été évaluée régulièrement et leur alimentation habituelle mesurée à l’aide d’un questionnaire rempli avec l’aide de leurs parents. Les apports en énergie, glucides, protéines, matières grasses, graisses saturées, graisses monoinsaturées, cholestérol, fer, calcium, vitamines … ont ensuite été calculés. Les résultats sont frappants :

  • Environ un tiers des enfants étudiés étaient myopes ;
  • Une consommation plus élevée d’oméga-3 était associée à un risque plus faible de myopie ;
  • À l’inverse, une consommation élevée de graisses saturées était associée à un risque accru de myopie.

Comment expliquer ces résultats ?

On sait que les acides gras omégas 3 sont nécessaires au développement et au fonctionnement de la rétine, du cerveau et du système nerveux. Les chercheurs suggèrent qu’ils pourraient prévenir la myopie en augmentant le flux sanguin dans la choroïde, une couche vasculaire de l’œil responsable de l’apport en nutriments et en oxygène. Cela pourrait prévenir l’hypoxie sclérale, une carence en oxygène dans le blanc de l’œil et un facteur clé dans le développement de la myopie.

Où trouver les oméga 3 ?

Les aliments les plus riches en oméga 3 sont issus de végétaux (la noix, l’huile de colza, de soja, de lin, etc.) et de la mer (les poissons gras comme le saumon, le thon, le maquereau, le hareng, la sardine et l’anchois).

  • Source : http://press.psprings.co.uk/bjo/august/bjo326872.pdf

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Hélène Joubert

