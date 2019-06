Pour exciter un homme, il n’y a pas que son sexe. Comme chez les femmes, les mamelons masculins ont eux aussi un potentiel érotique… même si cela dépend de chacun.

Le sexe, les oreilles, les fesses… Les zones érogènes chez l’homme sont nombreuses. Les tétons en sont-ils ? Il aura fallu attendre 2006 pour qu’une étude sérieuse se penche sur cette question. Une équipe de l’Université de Sheffield au Royaume-Uni a voulu connaître le niveau d’excitation sexuelle de femmes et d’hommes au moment de leur titiller le téton.

Ils ont donc interrogé 153 femmes et 148 hommes âgés de 18 à 22 ans. Résultat, comme on pourrait s’y attendre, plus de 80% des femmes ont rapporté qu’une stimulation de leurs mamelons augmentait leur excitation. Et plus de 60% la souhaitent à chaque rapport.

Du côté masculin, seul 1 homme sur 2 trouvait que ces caresses augmentaient leur excitation sexuelle. Seulement 17% le demandaient à leur partenaire ! Et 7,5% perdaient carrément leur érection au moment de la stimulation.

Alors comment stimuler les tétons? Commencez par caresser la poitrine votre homme avant d’effleurer ses mamelons avec vos doigts, votre langue. Vous pouvez aussi les mordiller ! Mais encore une fois, tous les hommes n’apprécient pas ça. Mieux vaut en parler de façon décomplexée avant de pratiquer.