Les thromboses veineuses cérébrales, une cause rare d’AVC

Dues à la formation de caillots sanguins au niveau des veines du cerveau, les thromboses veineuses cérébrales représentent une cause rare d’accidents vasculaires cérébraux. Les raisons sont multiples et le diagnostic difficile.

L’incidence des thromboses veineuses cérébrales (TVC) est estimée à environ 0,5% de la totalité des accidents vasculaires cérébraux (AVC). Ces caillots sanguins qui se forment au niveau des veines du cerveau passent souvent inaperçus.

Les causes ? De multiples facteurs favorisent les TVC. Globalement toutes les causes de thrombose veineuse périphérique peuvent provoquer cet accident cardiovasculaire. Par ailleurs, certaines causes locales (traumatisme crânien, infection de voisinage, tumeur cérébrale…) peuvent être incriminées. Il est fréquent que plusieurs causes ou facteurs favorisants soient associés.

Quels symptômes ? Les plus fréquents sont les céphalées. Auxquelles s’ajoutent parfois des troubles de la conscience. Mais ce qui est particulier et empêche souvent un diagnostic rapide est « la grande variabilité d’installation des symptômes », peut-on lire sur le site du Centre de référence des maladies vasculaires rares du cerveau et de l’œil (CERVCO). Ainsi « 50% des symptômes se manifestent sur quelques jours (jusqu’à 1 mois), 20% de façon aiguë et 30% sur plus d’1 mois ».

Le diagnostic ? Lorsque des TVC sont évoquées, il est nécessaire de réaliser un scanner cérébral. Puis une IRM cérébrale confirme le diagnostic.

Quelle prise en charge ? Le traitement anti-thrombotique ou anticoagulant est administré rapidement au patient. « La thrombolyse, associée ou non aux manœuvres mécaniques de désobstruction (introduction d’une sonde par voie intra-vasculaire pour mobiliser le caillot) reste pour l’instant un traitement d’exception, réservé aux formes qui s’aggravent malgré un traitement médical bien conduit », précise le CERVCO.

A noter : ces accidents font partie des effets indésirables possibles du vaccin AstraZeneca contre la Covid-19.