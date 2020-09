L’escalade, bonne pour le corps et l’esprit

L’escalade est un sport complet, renforçant les muscles de tout le corps tout en étant bénéfique pour la santé mentale. Une discipline à découvrir.

Les enfants, dès qu’ils marchent, cherchent à grimper sur ce qui les entoure. Un peu plus tard, ils adorent escalader les arbres. Un plaisir que vous pouvez prolonger quel que soit votre âge, en pratiquant l’escalade comme discipline sportive. En salle, pour débuter, puis également en extérieur sur les reliefs naturels.

Sa pratique, qui consiste à trouver le meilleur point d’appui pour les mains et les pieds dans le but d’aller le plus haut possible renforcera les muscles de vos bras, de vos jambes, mais aussi vos abdominaux et vos dorsaux…

Autre atout : vous développerez votre équilibre et votre souplesse, car pour atteindre certaines prises, il vaut mieux être flexible !

Grimper, c’est bon pour la tête

Le corps n’est pas le seul à bénéficier de cette pratique. Grimper permet en effet de travailler la concentration et la détermination. Dans chaque parcours, le pratiquant doit résoudre plusieurs problèmes afin de parvenir au sommet (où placer ses pieds ? Quel chemin choisir?…). Et ce défi permanent développe une grande conscience de son propre corps.

Cette pratique, en stimulant donc les fonctions cérébrales, aide à réduire le stress. Et ce d’autant plus que la discipline se pratique dans la nature. « La recherche montre que le temps passé à l’extérieur peut diminuer les symptômes du TDA (trouble du déficit de l’attention), améliorer la mémoire, stimuler la créativité », rappelle le blog la Fabrique verticale.