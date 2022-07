L’été au bureau : changer de rythme malgré tout

Vous voilà bloqué au bureau tout l’été alors que vos collègues oscillent entre montagne et océan ? Pas question pour autant de vous morfondre au risque de trouver le temps très long… Non. Plutôt positiver pour passer ce cap, susceptible aussi d’apporter son lot de bienfaits.

En lieu et place de l’effervescence annuelle, la période estivale agit comme un temps mort au bureau. Une pause donc qui n’est évidemment pas totale pour celles et ceux qui restent. Vous êtes concerné ? Cette période permet de vous dégager un temps que vous n’avez pas habituellement. Et si vous le mettiez à profit pour faire du rangement ? Comme mettre de l’ordre sur votre poste de travail mais aussi nettoyer et alléger votre messagerie électronique surchargée ? De quoi ainsi se sentir plus léger et effectuer une « rentrée » particulièrement zen.

Cassez les habitudes

Ce temps, mettez-le aussi à profit pour rencontrer vos collègues – d’autres services par exemple- stagiaires ou apprentis avec qui vous ne prenez jamais le temps de vous poser. Un café par-ci, un déjeuner par-là, un verre en fin de journée… il s’agit de prendre le temps de vivre. Et le lendemain, si vous prenez les transports en commun, descendez un ou deux arrêts avant votre station habituelle, histoire de marcher à la fraîche dans ce parc que vous n’avez jamais pris le temps d’observer au petit matin : pour une bonne dose d’air frais avant d’entamer la journée de travail.

Le soir ? Profitez justement des journées estivales à rallonge pour reprendre le sport : marche, course à pied, vélo ou natation ? Comme ce serait le cas en vacances, il s’agit de trouver des occupations que vous n’avez pas forcément l’habitude de faire en temps normal. De briser la routine, en somme. Sachant également que la période est propice à la préparation de vos vacances qui ne manqueront pas d’arriver à un moment ou un autre.