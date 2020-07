L’exercice physique contre les troubles visuels liés à l’âge ?

La pratique d’une activité physique, même d’intensité faible à modérée, permettrait de prévenir ou ralentir la DMLA. Mais aussi d’agir sur d’autres troubles visuels liés à l’âge. C’est le constat d’une équipe américaine... sur des souris.

Les troubles de la vision liés à l’âge, comme la DMLA, la rétinopathie diabétique, le glaucome… sont associés au développement de vaisseaux sanguins inutiles et néfastes au niveau de l’oeil. Dans le cas de la DMLA humide notamment, cette accumulation de nouveaux vaisseaux sanguins anormaux se forme sous la rétine, au niveau de la macula. Ces vaisseaux très fragiles et poreux laissent s’échapper du sang et du liquide qui provoquent la formation d’un œdème maculaire. Une équipe de la University of Virginia School of Medicine a découvert, en faisant l’expérience sur des souris, que la pratique d’une activité physique permettait de réduire ce phénomène. Et pas qu’un peu ! Les rongeurs étudiés et actifs présentaient 45 % de vaisseaux sanguins de moins que les souris sédentaires.

Les auteurs n’ont pas pu déterminer la raison de ce résultat. Ils avancent toutefois l’hypothèse d’une augmentation du flux sanguin dans les yeux grâce à l’exercice physique.

Obtenir les bénéfices sans l’activité physique

Chez l’être humain, ces troubles visuels surviennent avec l’âge. Et les personnes âgées concernées pratiquent peu d’activité physique. Les scientifiques s’interrogent sur la cause et l’effet.

En tout cas, ils estiment qu’il est complexe de prescrire une activité physique régulière à ces patients souvent très âgés et fragiles. Ils ont donc pour projet de développer une méthode ou un médicament capable d’apporter les bénéfices de l’activité physique sans avoir à en faire.