L’hydrocution : de quoi s’agit-il ?

Un fait divers récent et tragique rappelle les risques liés à la baignade par temps chaud. En effet, parmi les dangers il est important de prévenir l’hydrocution. De quoi s’agit-il ? Comment l’éviter ?

Cette semaine, un adolescent qui jouait au football avec des amis près d’un lac à côté de Toulouse est mort d’une probable hydrocution après s’être baigné. Que lui est-il arrivé exactement ?

L’hydrocution est un phénomène qui est souvent à l’origine de noyades car il se produit lorsque l’on s’immerge dans l’eau après une longue exposition au soleil. C’est encore plus le cas quand on a pratiqué un exercice physique intense par temps chaud, ce qui a fait monter la température du corps.

« L’accident est provoqué par la différence de température entre le corps et l’eau, ainsi lors de l’entrée dans l’eau, les vaisseaux, dilatés par l’exposition au soleil et la chaleur, subissent une rétraction brutale ce qui entraîne une syncope », détaillent les sapeurs-pompiers de France.

Pour éviter cet accident, suivez les recommandations suivantes :

– Ne plongez jamais dans une piscine ou tout autre plan d’eau sans vous être préalablement mouillé, en aspergeant un peu d’eau, notamment sur le haut du corps, y compris le cou et le ventre ;

– Rentrez progressivement dans l’eau, surtout si l’eau est froide et qu’il y a eu exposition au soleil ;

– Evitez de vous baigner après un repas par temps très chaud, et après un effort physique intense ;

– Evitez toute consommation d’alcool avant la baignade ;

– Evitez les expositions prolongées au soleil ;

– Hydratez-vous régulièrement.

Comment réagir ?

L’hydrocution peut être foudroyante et entraîner la noyade, mais elle peut aussi provoquer progressivement des crampes, des maux de tête, une sensation de malaise, des frissons, des démangeaisons.

Si cela vous arrive, « faites des gestes de la main pour prévenir d’autres personnes et, si vous le pouvez, rapprochez-vous du bord et sortez de l’eau le plus rapidement possible », conseillent les sapeurs-pompiers de France.

Si vous êtes témoin d’une hydrocution, sortez la personne de l’eau puis prévenez les maîtres-nageurs sauveteurs les plus proches ou appelez le 15. Réalisez les gestes de premiers secours si vous êtes formé.

A noter : le risque est moins élevé en mer car généralement les baigneurs entrent progressivement dans l’eau, ce qui permet à leur corps de s’habituer à la température, même fraîche.