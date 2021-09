L’intolérance au lactose, plus fréquente qu’il n’y paraît

Des gaz, des ballonnements ou carrément de la diarrhée dès que vous mangez un yaourt ? Vous souffrez peut-être d’intolérance au lactose. De quoi s’agit-il ? Est-ce grave ?

Les adultes ne digèrent pas le lait. Est-ce une idée reçue ? Pas tout à fait. Si beaucoup continuent de manger longtemps des produits laitiers sans souci, une part non négligeable des adultes souffre d’intolérance au lactose. Car c’est bien de cela dont il s’agit. « L’intolérance au lactose est un problème de digestion du sucre contenu dans le lait et ses produits dérivés », décrit l’Assurance-maladie. Elle provient d’un déficit de lactase, l’enzyme capable de digérer le lactose. Lorsque le corps ne produit plus assez de lactase, le lactose consommé, non transformé par la lactase, se retrouve au niveau de l’intestin où il fermente. Résultat, une accélération du transit intestinal avec des symptômes digestifs tels que diarrhées, gaz et douleurs.

Divers degrés d’intolérance

Il existe divers degrés d’intolérance au lactose selon la quantité de lactase encore produite par l’individu. Mais l’activité de la lactase diminue progressivement de manière naturelle au cours de l’âge adulte. Ce qui explique qu’en France, 30 à 50% des adultes aient une digestion incomplète du lactose.

Toutefois, « pour la majorité des individus, le seuil de tolérance est cependant assez élevé pour qu’une consommation raisonnable de produits laitiers ne génère aucun symptôme digestif », précise l’Assurance-maladie.

Bénigne cette condition n’en est pas moins handicapante et désagréable. Il est donc recommandé aux personnes concernées d’éviter de consommer des produits laitiers. Il est aussi possible d’avoir recours de la lactase synthétique sous forme de poudres ou de comprimés. Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

A noter : Le lactose fait partie des sucres pouvant être fermentés. Ces sucres (lactose, fructose présents dans les fruits, édulcorants comme le sorbitol …) peuvent être responsables de douleurs abdominales, ballonnements et gaz du fait de leur mauvaise absorption par le tube digestif et de la fermentation qu’ils entraînent.