Listez vos médicaments pour éviter les interactions

Le fait de prendre quotidiennement plusieurs médicaments expose à de multiples risques, parmi lesquels l’interaction médicamenteuse. Pour limiter ce danger, les rédacteurs de la revue Prescrire recommandent aux médecins d’en faire régulièrement la liste avec leurs patients. Une méthode venue du Canada.

Plus d’une personne de plus de 75 ans sur trois prend au moins dix médicaments de manière continue. Pour éviter que ces patients ne fassent une erreur en les prenant ou qu’une interaction néfaste intervienne, c’est simple : il faut en faire régulièrement la liste ! C’est le conseil des rédacteurs de la revue Prescrire, qui se basent sur l’expérience de spécialistes canadiens* en communication entre soignants et patients.

Ceux-ci « invitent les médecins à analyser méthodiquement avec les patients, lors des consultations la liste de leurs médicaments et produits de santé, qu’ils soient prescrits, conseillés ou pris en automédication ». En effet, tous les médicaments n’étant pas prescrits par le même médecin, des interactions médicamenteuses peuvent se produire, ayant des conséquences potentiellement graves pour la santé. L’interaction médicamenteuse survient « lorsqu’un ou plusieurs effets d’un médicament (effet thérapeutique ou effet secondaire) sont modifiés par un autre médicament », définit l’Assurance-maladie. Ce qui peut provoquer une augmentation ou une diminution des effets des traitements parfois vitaux pour le patient.

De plus, le problème ne provient pas uniquement d’un nombre élevé de médicaments pris au quotidien, mais aussi de molécules ajoutées hors prescription médicale. Lesquelles peuvent avoir un effet indésirable lorsqu’elles sont associées aux médicaments sur ordonnance.

Comment procéder ? Si vous êtes médecin et que votre patient prend plusieurs médicaments, « énoncez à voix haute chaque médicament pris, l’objectif clinique recherché et sa posologie », décrivent les rédacteurs de Prescrire. Puis « questionnez explicitement le patient sur la prise de nouveaux médicaments ou autres produits de santé ». Enfin, « consignez ces différents éléments dans une liste, remise au patient à la fin de l’entretien, de préférence dans un format pratique pour lui ».

N’oubliez pas non plus de questionner votre patient sur « la présence de symptômes imprévus évoquant des effets indésirables, ou des difficultés de prise liées par exemple aux horaires ; sur l’influence des traitements sur les activités et la vie quotidienne… » Cette méthode a pour objectif de faire reculer le risque d’accident lié à la prise de médicaments, tout en donnant au patient une plus grande autonomie vis-à-vis son traitement.

*Richard C et Lussier MT “Les médicaments”. In : “La communication professionnelle en santé” 2e éd., Éditions ERPI, Montréal 2016 :281-311