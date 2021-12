Littérature jeunesse : les personnages féminins toujours sous-représentés

Lire une histoire avec une héroïne à son enfant ? Pas simple, puisque malgré de notables améliorations en la matière, la majorité des livres jeunesse représentent un protagoniste principal de sexe masculin.

Le livre de la jungle, Harry Potter ou encore Le Petit Prince et Les aventures de Tom Sawyer… La majorité des classiques de la littérature jeunesse ont un point commun : leurs personnages principaux sont… masculins. La sous-représentation des héroïnes dans les livres pour enfant a-t-elle reculé ? Peut-on désormais lire davantage d’histoires présentant des filles et des femmes en action dans les contes et autres romans jeunesse ? C’est ce qu’ont tenté de déterminer Stella Lourenco et ses collègues de l’Emory University d’Atlanta dans la littérature jeunesse américaine.

Ainsi ont-ils analysé de manière statistique la fréquence d’utilisation de protagonistes masculins et féminins dans 3 280 livres destinés à un lectorat âgé de 0 à 16 ans, et publiés entre 1960 et 2020.

Un premier constat se révèle positif : « la proportion des personnages principaux féminins a crû depuis 1960 », notent les auteurs. « Et elle est toujours en augmentation. » Mais même dans les ouvrages rédigés après 2000, une disproportion entre les héros et les héroïnes perdure.

Fiction, personnages non humains, auteurs masculins

Mais tous les types de livres ne présentent pas la même sous-représentation de personnages féminins. L’analyse des auteurs révèle ainsi que les ouvrages écrits par des hommes ou encore les fictions racontant des histoires mettant en scène des personnages non-humains (animaux, extra-terrestres, super-héros…) étaient ceux qui présentaient le moins de personnages féminins.

Et du côté des améliorations ? Les livres écrit par des hommes mettant en scène des héroïnes concernent davantage les œuvres destinées à un lectorat de tout-petits. Chez les autrices, l’amélioration concerne principalement les livres destinés aux adolescents présentant des personnages humains.

Reconditionner le regard des enfants

Ces observations détaillées pourront « inciter les autrices et auteurs vers davantage d’équité dans la représentation de genre dans les livres pour enfants », se réjouissent les chercheurs. « Ce qui pourrait impacter le développement et les relations sociales des jeunes. »

En effet, observer majoritairement des héros masculins conditionne les petites filles à imaginer qu’elles ne peuvent pas relever de nombreux défis. Quant aux petits garçons, ils risquent de ne pas avoir à l’esprit que les filles (et les femmes plus tard) sont aussi capables qu’eux (et les hommes) de dépasser toutes sortes d’épreuves. Il est donc grand temps de reconditionner le regard de tous les enfants vis-à-vis des capacités des filles et des garçons.