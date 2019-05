Le dernier bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) relaie une étude montrant que chez des patients ayant consulté pour une suspicion de maladie de Lyme, le diagnostic n’a été confirmé que dans 10% des cas. Mais que plus de 80% d’antibiothérapies inutiles ont été initiées !

La maladie de Lyme, ou borréliose de Lyme, est transmise lors d’une piqûre de tique infectée. Souvent asymptomatique, la pathologie peut provoquer des troubles invalidants (fatigue chronique, douleurs articulaires durables…). Mais pour les patients consultant pour une borréliose de Lyme, combien sont réellement porteurs de la maladie ?

C’est pour répondre à cette question que des chercheurs de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (APHP) ont suivi 301 patients ayant reçu un diagnostic présumé de la maladie de Lyme entre janvier 2014 et décembre 2017. La moitié d’entre eux a été placée de façon préventive sous antibiotiques. Mais après des examens approfondis, il s’est avéré que moins de 10% souffraient réellement de la maladie de Lyme ! Vous l’aurez compris, une part non négligeable de patients a été traitée sans raison valable, à raison de 1 à 22 traitements différents par patient, et durant une durée médiane de 34 jours.

D’où vient le mal ?

En poussant leurs investigations, les auteurs ont noté que chez les patients non touchés par la borréliose de Lyme, les symptômes étaient est réalité d’origine psychologique (31%), musculo-squelettique (20%), neurologique (15%)…

« Le sur-diagnostic et le sur-traitement de la borréliose de Lyme constituent un réel sujet de préoccupation et un phénomène s’aggravant », notent les chercheurs. « Beaucoup de patients ont été traités inutilement avec des anti-infectieux et pendant très longtemps. Les autorités sanitaires de notre pays devraient se pencher sur ce problème préoccupant, à l’heure du bon usage des antibiotiques. »