Maladie de Sever ou la souffrance d’un talon en croissance

Le médecin a diagnostiqué une maladie de Sever chez votre enfant ? Rassurez-vous… Il s’agit d’une affection bénigne, qui fait partie de la famille des ostéochondroses. Autrement dit, des pathologies spécifiques au squelette en croissance.

La maladie de Sever se traduit par des douleurs au niveau du talon, particulièrement lors de la pratique sportive ou juste après. Jusqu’à parfois irradier vers le mollet ou la voute plantaire, au point de causer des douleurs empêchant votre enfant de poser le pied par terre. « En règle générale, il existe une alternance de phases douloureuses et de phase asymptomatiques », glisse la Société française d’Orthopédie pédiatrique (Sofop). Quant au diagnostic, il repose sur l’examen clinique, confirmé ou non selon la décision du médecin, par une radiographie du pied.

Réaction inflammatoire

Les causes se situent au niveau d’une structure appelée le cartilage de croissance. C’est ce dernier qui en quelque sorte assure la croissance du squelette et fabrique ainsi de l’os à cette période de la vie. La maladie de Sever touche donc particulièrement le tendon d’Achille (ou tendon calcanéen) car il est relié à « un groupe musculaire très puissant au niveau du mollet : le triceps sural », poursuit la Sofop. « En se contractant, le muscle va tirer très fort sur son insertion. Et lorsque le cartilage de croissance est encore actif (en général jusqu’à environ 12-13 ans à cet endroit), la traction du tendon d’Achille peut provoquer une réaction inflammatoire, à l’origine des douleurs ».

Patienter…

Certaines approches peuvent permettre de soulager les symptômes ou de raccourcir leur durée, comme la mise au repos du sportif lors des crises douloureuses. « La pratique d’étirements musculaires réguliers permet d’assouplir les muscles du mollet, et ainsi de diminuer la traction du tendon d’Achille sur l’insertion », préconise la Sofop qui ajoute que « le port de semelles avec une talonnette amortissante peut permettre de soulager les chocs sur le talon et de soulager les symptômes ». Mais dans tous les cas, sachez que les symptômes disparaissent spontanément « avec la fin de croissance et sont relativement rares après l’âge de 14 ».