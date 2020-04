Manger (sain) devant la télé !

Le confinement vous incite peut-être à prendre vos repas sur le pouce ou devant la télé. Pourquoi pas ! Mais comment éviter la malbouffe ? Voici nos conseils pour mettre les plats préparés ou trop riches de côté.

Une précision d’emblée : cette forme de repas doit rester relativement exceptionnelle. Et pour cause, elle limite grandement les échanges au sein de la famille. Sans compter que des études réalisées notamment auprès des enfants en bas âge, ont montré que ces derniers augmentent leur ration calorique à cette occasion. L’enfant ne se rend pas vraiment compte des quantités absorbées et avale machinalement sans savourer.

Pour un plateau équilibré, anticipez. Vous vous éviterez ainsi un ‘vide frigo’ désorganisé, au fil de vos envies. Et privilégiez bien sûr les aliments qui se mangent à la main. A l’image de crudités (carottes, tomates, radis, concombre…) à tremper dans une sauce yaourt-fromage-blanc ciboulette. A laquelle vous pouvez ajouter quelques échalotes finement coupées.

Verrines, sandwiches…

La verrine constitue également une excellente option pour un plateau télé. Notre chef Laurence Benedetti ne manque d’ailleurs pas d’idées autour de cette thématique. Elle propose au choix une mousse de concombre aux pommes vertes, des tomates cerises farcies aux sardines ou un smoothie de betteraves. Sans oublier le gaspacho frais de tomates aux crevettes de Dominique Jeanson.

Ensuite, misez sur le sandwich, avec du thon pour une version de la mer par exemple ou du poulet entre deux tranches de pain pita. Sans oublier bien sûr les quiches et autres tartes salées, aux filets de sardines et tomates confites, pour suivre l’idée du chef Christophe Leborgne.

Prendre le temps

Pour le dessert, rendez-vous au rayon ‘tarte’. Paul Blouet vous en recommande une aux noix. Laurence Benedetti vous a concocté elle, une tatin aux pommes et aux abricots. Un délice. Si vous souhaitez terminer sur une note plus légère, partez sur des fruits de saison. Frais bien sûr ou sous forme de compote, de la classique ‘pommes’ à la plus élaborée ‘mangues, pommes, fruits caramélisés aux épices’ façon Scott Serrato.

Dans tous les cas, quelles que soient les préparations choisies et l’intérêt du film ou du match, prenez le temps de manger et de mâcher les aliments. Ménagez-vous également des pauses. Il serait quand même dommage d’engloutir ce repas en quelques minutes après tant de temps passé en cuisine…