Mangez 2 fruits et 3 légumes pour une meilleure santé

Vous mangez déjà 5 fruits et légumes par jour ? C’est bien. Sachez désormais que si vous voulez améliorer encore votre alimentation, il vous faudra répartir leur consommation : 2 fruits et 3 légumes.

La recommandation officielle est simple : 5 fruits et légumes par jour. Mais concrètement, comment répartir chacune de ces catégories pour en tirer tous les bienfaits ? Certains aliments sont-ils meilleurs que les autres ? C’est à ces questions qu’une équipe de la Harvard Medical School et du Brigham and Women’s Hospital de Boston a souhaité répondre.

Pour identifier quels aliments devaient être consommés au quotidien pour conserver au mieux la santé, ils ont analysé les données de deux cohortes: la Nurses’ Health Study et la Health Professionals Follow-Up Study. Ils ont ainsi pu suivre 100 000 adultes sur une période de 4 ans, intégrant notamment des informations concernant la consommation de fruits et légumes et la survenue des décès.

Leurs observations confirment l’importance et l’intérêt d’une consommation de 5 fruits et légumes par jour. Sans surprise, ce régime quotidien était associé à un risque réduit de décès. Un constat se révèle, lui, plus étonnant : pour vivre plus longtemps en meilleure santé, il est préférable de manger 2 fruits et 3 légumes plutôt que l’inverse, ou uniquement des fruits ou des légumes.

Autre donnée d’intérêt : tous les fruits et les légumes ne se valent pas en termes de prévention santé. Ainsi, le maïs, les jus de fruits et les pommes de terre ne sont pas associés à un risque de décès réduit. A l’inverse, les épinards, la salade, les carottes ou encore les baies améliorent notamment la prévention cardiovasculaire.

A noter : 10% des adultes seulement consomment 5 fruits et légumes par jour d’après les Centers for Disease Control and Prevention américains.