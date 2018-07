Menus santé : jus, cocktails… sans alcool !

Les terrasses et apéritifs de l’été se suivent et… se ressemblent ! Mais par goût, par envie de mettre votre foie au repos ou tout simplement parce que vous êtes enceinte, vous ne buvez pas d’alcool. Voici donc quelques astuces pour préparer des breuvages sains et savoureux cette semaine sur www.ma-cuisine-ma-sante.fr.

Tout d’abord, sachez que les cocktails sans alcool ne se limitent pas à la traditionnelle limonade ou au Perrier tranche. Vous pouvez tout à fait apprécier un spritz, un mojito, une pina colada ou une mauresque en version soft. Pour connaître les recettes précises, cliquez ici.

Vous pouvez aussi miser sur le pouvoir gustatif et énergisant des fruits et légumes. La banane, la goyave, la fraise, la mangue ou encore la carotte et le concombre… vous avez le choix en mixant ces derniers puis en les mélangeant avec de l’eau gazeuse, du Schweppes ou de la limonade.

Les épices relèvent le tout

Une astuce pour stimuler les papilles ? Ajoutez des épices, de parfaits antioxydants pour purifier votre organisme en éliminant les toxines. D’autant que leurs effets augmentent quand elles sont mélangées avec les vitamines des fruits et des légumes.

Elles contribuent aussi à l’équilibre acido-basique et atténuent donc l’acidité de certains fruits, parfait si vous utilisez des agrumes (citrons, oranges, pamplemousse…) dans vos cocktails.

Muscade, girofle, poivre et vanille (relaxante) se mêleront à la perfection avec un mélange de pêche, goyave et mangue mixés. Ces épices sont connues pour stimuler le système nerveux. Autre astuce, saupoudrez bananes et poires mixées de cannelle et gingembre (idéal pour stimuler l’appétit, faciliter la digestion et brûler les graisses).

En version sucrée-salée, la carotte et l’orange se marient très bien avec le curcuma (l’un des antioxydants les plus efficaces) et des feuilles de menthe. Si vous êtes à la recherche d’un cocktail tonique, misez sur la tomate et le céleri et relevez le tout au piment doux, épice aux propriétés analgésiques. Pour varier les plaisirs, pensez aussi à l’anis, la badiane, le fenouil ou le cumin, efficaces pour réduire les ballonnements.

Recettes de la semaine

Petit Déjeuner

Thé fruits rouges

Fromage blanc et muesli aux fruits secs 1 jus de citron pressé

Déjeuner

Cocktail aux légumes de Laurence Benedetti

Poivrons et cabillaud en cocotte de Laurence Benedetti

Cocktail de fruits au gingembre de Laurence Benedetti

Goûter

Carré de chocolat noir et une poignée d’amandes

Cocktail poids plume de Laurence Benedetti

Diner

Cocktail légumes et bière blonde sans alcool de Laurence Benedetti

Millefeuille d’anguille fumée à la pomme verte, salade d’herbes et coulis de cerfeuil de Scott Serrato

Fraises glacées 2 minutes chrono de Laurence Benedetti