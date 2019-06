Menus-Santé : le poivre et ses grains de saveurs !

Moulu ou en grains, doux ou corsé, noir ou blanc… le poivre est un inconditionnel de la cuisine relevée. Comment apprécier au mieux la saveur de ce condiment ? Quelles sont les vertus de cette baie anciennement appelée « plaisir de Vénus » ? Rendez-vous cette semaine sur www.ma-cuisine-ma-santé.fr pour trouver des recettes poivrées !

Originaire de la côte ouest de l’Inde (côte de Malabar), le poivre est le fruit du poivrier. De la famille des pipéracées, il existe en différentes couleurs : le noir, le blanc mais aussi le vert et le rouge. Toutes ces couleurs appartiennent à la même espèce, le Piper nigrum. La teinte dépend du stade de maturité à laquelle le fruit est récolté.

Voici quelques conseils pour bien choisir votre poivre : achetez-le en grains entières et moulinez minute, afin de conserver les saveurs et les propriétés. La majorité des préparations moulues est confectionnée à partir de baies abimées ou non entières. Pour trouver l’arôme parfait, adaptez chaque poivre en fonction des genres de plats cuisinés : une viande rouge, un poisson blanc, les crustacés, les vinaigrettes, les légumes…

Des exemples ? Choisissez plutôt un poivre vert pour un magret de canard, du gibier, de la volaille, une terrine ou une sauce. Mais aussi des tartares et des marinades. Le poivre blanc, lui, convient mieux pour relever les poissons blancs, les fromages type chèvre sec et les vinaigrettes. Le poivre noir est l’ami des viandes rouges et des poissons gras. Les viandes blanches, elles, préfèrent le poivre rouge.

Le poivre est l’allié des plats salés, mais il peut aussi se décliner en dessert. Un exemple ? Une salade de fraises ou de mangues simplement relevée au poivre, rouge de préférence ! Privilégiez le poivre noir pour un dessert au chocolat.

Trucs et astuces

Conservez-le dans un endroit sec, dans des bocaux hermétiques et si possible à l’abri de la lumière. Achetez-le en petites quantités : les graines perdent vite leur parfum. Et aux fourneaux, rajoutez-le plutôt en fin de cuisson ou dans l’assiette pour ne pas étouffer la saveur par la chaleur.

Côté santé, le poivre facilite la digestion. En effet, une molécule appelée chavicine favorise la salivation, mécanisme indispensable pour séparer le contenu du bol alimentaire et aider l’organisme à l’absorption. Mélangé au curcuma, le poivre possède des vertus anti-oxydantes. Parfait pour éliminer le stress oxydatif de votre corps. Et indirectement, sa saveur si présente diminue l’ajout de sel et donc le risque d’hypertension artérielle. Enfin, ses propriétés vasodilatatrices et aphrodisiaques sont aussi connues, pour augmenter la libido.

RECETTE DE LA SEMAINE

Petit Déjeuner

– Thé noir aux épices poivre et cannelle

– Bowl Cake aux fruits de Laurence Benedetti

– Jus d’ananas à l’eau de coco de Laurence Benedetti

Déjeuner

– Quiche tomate, jambon, chèvre de Laurence Benedetti

– Papillote de bar à l’anis étoilé, fenouils et carottes de Laurence Benedetti

– Fondue au chocolat, coco et poivre de Laurence Benedetti

Goûter

– Picorette de framboises

– 1 poignée de noix

Dîner

– Saumon mariné minute et tartare de soja au poivre vert de Dominique Jeanson

– Flan de courgette de Laurence Benedetti

– Soupe de fraises d’Albert du Dr Christian Leclerc