Le basilic, un arôme royal

Vous l’utilisez systématiquement sur vos tomates-mozzarella ? Vous avez bien raison, mais sachez que le basilic se marie divinement avec bien d’autres plats. Présentation d’une herbe aromatique aussi savoureuse que vertueuse.

Dans le champ des plantes aromatiques, le basilic n’est en rien le petit dernier. Il était déjà connu des Grecs anciens. Son nom hellénistique (Basileus) signifie d’ailleurs roi. Si royal soit-il, le basilic a tout de même besoin d’un coup de main ensoleillé pour se développer. C’est en été qu’il est donc le meilleur. Si vous en cultivez – il pousse très bien en pot – cueillez les feuilles au fur et à mesure de vos besoins. La plante se renouvellera d’elle-même.

En plus d’être royal, le basilic s’avère être une plante « santé ». Ses vertus sont d’ailleurs exploitées depuis l’Antiquité. Riche en calcium, en phosphore et en vitamines A et C, il est un parfait anti-inflammatoire, antiseptique intestinal, diurétique, fortifiant… Mais ce n’est pas tout. Il possède aussi la réputation de favoriser la lactation. Si vous venez d’accoucher, une petite cure vous fera le plus grand bien.

Pour profiter au maximum de ses bienfaits, utilisez le basilic frais. En effet, sec, il contient moins d’antioxydants… mais il conserve ses propriétés digestives. Par ailleurs, voilà une plante des plus fragiles. Si vous la congelez, vous perdrez une partie de son délicieux parfum.

La saveur toute crue

Le basilic accompagne traditionnellement les salades et les crudités, mais aussi les pâtes et les risottos. Si vous le ciselez finement, il en rehaussera la saveur. Mais il trouve aussi sa place en dessert ! Testez-le par exemple avec des fraises ou du melon. Explosion en bouche garantie. Dans tous les cas, évitez de le cuire. Il perdrait tout son bouquet…

Le basilic à la sauce santé

Le pesto italien – tout comme le pistou provençal dont la recette est très proche – est une mine de bienfaits. Le basilic antioxydant, l’ail, allié du système digestif et de l’appareil respiratoire, l’huile d’olive et les pignons riches en acides gras insaturés… Vous n’aurez qu’à regrouper tous ces aliments crus et les mixer ensemble. Voilà une sauce « santé » qui enrichira naturellement un simple plat de pâtes.