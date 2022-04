Moins de smartphone pour se sentir mieux

Réseaux sociaux, mails, news… Vous n’imaginez pas vous passer de votre smartphone ? Sans aller jusqu’à l’éteindre pour toujours, pour votre bien-être il pourrait être intéressant de réduire votre consommation quotidienne. Voici pourquoi.

De nombreuses études ont déjà montré les méfaits de l’usage intempestif des smartphones. Ces dispositifs mobiles permettent de nombreuses fonctionnalités comme la consultation des mails ou de la météo, la recherche sur Internet, l’utilisation d’un GPS, le visionnage des informations ou encore de films et bien sûr les réseaux sociaux. Résultat, les adultes passent en moyenne 3 heures par jour sur leur smartphone, et donc devant un écran. Avec pour conséquence, une hausse du risque de douleurs cervicales, d’une prise de poids et d’un comportement dépendant entre autres. Mais alors faut-il vraiment se débarrasser de son smartphone ? Une équipe allemande nous rassure.

Le Dr Julia Brailovskaia, psychologue Mental Health Research and Treatment Center à la Ruhr-Universität Bochum (RUB) et son équipe ont mené un travail auprès de 619 participants afin d’évaluer si l’abstinence est réellement nécessaire en la matière.

45 minutes de moins par jour

Pour ce faire, ils ont réparti les personnes en 3 groupes. Le premier devait s’abstenir totalement d’utiliser son smartphone pendant une semaine, le second devait réduire d’une heure quotidiennement son usage, et le dernier ne devait pas changer ses habitudes. L’interrogatoire des participants sur leur bien-être et leurs habitudes en matière de tabagisme, de sport notamment, juste avant le début de l’étude, juste après puis 4 mois plus tard a donné une réponse claire aux chercheurs. « Il n’est pas nécessaire d’abandonner totalement son smartphone », confirme Julia Brailovskaia.

En effet, tout de suite après l’étude, les membres des deux groupes ayant arrêté ou ralenti leur consommation de smartphone ont rapporté un mieux-être, plus d’activité physique et moins de tabac. Et les bénéfices ont perduré sur le long terme : même quatre mois après la fin de l’expérience, les membres du groupe « abstinence » ont utilisé leur smartphone en moyenne 38 minutes de moins par jour qu’auparavant. Et 45 de moins pour le groupe qui avait simplement réduit son utilisation. En parallèle, le temps consacré à l’activité physique a augmenté. Les symptômes de dépression et d’anxiété ainsi que la consommation de nicotine ont, eux, diminué.

Vous savez désormais quoi faire : il est plus judicieux de baisser votre consommation d’une heure que de vous abstenir totalement. Après tout, les smartphones sont bien utiles non ?