Mon enfant ne veut pas manger !

Si votre enfant refuse de manger ce que vous lui servez aux repas, ne désespérez pas. Il existe plusieurs méthodes pour améliorer progressivement la situation. Et pour réduire le stress familial. Ainsi « servez de petites portions », « ne faites pas de régime de faveur », « ne faites pas durer le repas trop longtemps »… Autant de conseils que vous trouverez étayés dans le petit livre très pratique du Dr Arnault Pfersdorff 1 problème ‘mon enfant ne mange pas’, 7 solutions.

Votre enfant refuse de manger pendant les repas à l’exception des pâtes et du jambon ? Cette situation est fréquente chez les jeunes enfants avant 6 ans. Et parfois la situation peut perdurer. Tout d’abord pas d’inquiétude, votre petit ne se laissera pas mourir de faim. Cela dit, un régime alimentaire est important. Alors comment procéder pour qu’il mange de tout… avec plaisir ?

Soyez souple

« Ce qui compte c’est ce qu’il avalera sur 24 à 48 heures et non sur un seul repas », rappelle le Dr Pfersdorff. Son organisme a plus de ressources que vous n’imaginez. Alors « s’il refuse de finir son assiette, chipote, fait le tri, laissez-le faire », assure-t-il. Il ne manquera pas de vitamines et se rattrapera au repas suivant. D’ailleurs, prenez garde de bien adapter le volume des repas à son âge à son gabarit. « Partez du principe qu’un enfant de 3 à 7 ans ne doit pas manger plus de la moitié, voire du tiers de ce que vous-même ingérez. »

Ne faites pas de régime de faveur, mais ne soyez pas trop dur non plus. Ce qu’il faut c’est donner l’exemple en consommant vous-même ce que vous souhaitez qu’il mange. « Associez-le au repas familial le plus rapidement possible pour qu’il se sente intégré », conseille Arnault Pfersdorff.

Ne le réprimandez pas

Enfin, évitez le chantage. Même si ces réflexions peuvent vous venir facilement, « tu n’auras pas de dessert si tu ne termines pas ton assiette » ou « si tu veux grandir, il faut manger de la soupe », elles seront contre-productives. Elles risquent même de l’angoisser.

Vous l’aurez compris, l’objectif est de « proposer plutôt que réprimander, valoriser plutôt que négocier, inventer et non rigidifier ». Un travail de longue haleine qui permettra à votre enfant de développer une palette de saveurs et sa personnalité. Et à vous, de prendre davantage de plaisir au cours des repas avec votre enfant. 1 problème ‘mon enfant ne mange pas’, 7 solutions du Dr Arnault Pfersdorff, Hachette famille, 58 pages, 5,95 euros