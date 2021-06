Naissance prématurée : le peau à peau « immédiat » pour sauver des vies

Un contact peau à peau immédiatement après l'accouchement, et sans attendre que le bébé soit stabilisé, permettrait de réduire la mortalité de 25% chez les nourrissons de très faible poids à la naissance. Voilà qui pourrait remettre en question les recommandations actuelles de l’Organisation mondiale de la Santé.

Le contact peau à peau continu entre le nourrisson et sa mère est l’un des moyens les plus efficaces de prévenir la mortalité infantile à l’échelle mondiale. L’OMS recommande actuellement que le peau à peau ne débute que lorsqu’un bébé est suffisamment stable. Ce qui peut prendre plusieurs jours pour les nourrissons pesant moins de 2 kg.

Mais selon des chercheurs du Département de la santé des femmes et des enfants de l’Institut Karolinska en Suède, débuter ce contact sans attendre pourrait sauver des vies.

Ils ont donc examiné si ce type de soins maternels proposés immédiatement après l’accouchement pouvait conduire à de meilleurs taux de survie chez des nourrissons d’un poids de naissance allant de 1 à 1,8 kg. Ils ont conduit leur étude dans cinq hôpitaux universitaires au Ghana, en Inde, au Malawi, au Nigeria et en Tanzanie, là où la mortalité de ces bébés varie de 20 à 30%.

Mortalité réduite de 25%

Dans le détail, 3 211 nouveaux nés ont été répartis au hasard dans deux groupes : un groupe « peau à peau » où femmes et enfants séjournaient ensemble dans l’unité néonatale. Et un groupe témoin qui a reçu des soins standards et où les mères et les bébés ont été pris en charge dans des unités séparées et n’ont été réunis que pendant l’alimentation du nourrisson.

Au cours des 72 premières heures, les nourrissons du premier groupe ont été en contact peau à peau 17 heures par jour contre une heure et demie pour le second groupe.

Résultat : la mortalité au cours des 28 premiers jours était de 12% dans le groupe « peau à peau » contre 15,7% dans le groupe témoin, ce qui correspond à une réduction de 25%. Pour les auteurs, « le message principal est que les nouveau-nés de faible poids doivent recevoir un contact peau à peau immédiatement après la naissance, puis dans une unité où les mères et les bébés sont pris en charge ensemble sans avoir à être séparés. » Les scientifiques estiment que cette méthode pourrait sauver la vie de 150 000 nourrissons supplémentaires chaque année.