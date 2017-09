Neurodon : « qu’est-ce qu’on a dans la tête? »

Cette année, la campagne du Neurodon se veut ludique. La Fédération pour la Recherche sur le Cerveau privilégie en effet une campagne grand public et participative. Son thème : « Mais qu’est-ce qu’on a dans la tête ? ». L’objectif est de permettre au public de mieux comprendre l’importance de son cerveau et d’apprendre comment en prendre soin. Mais cet événement est aussi l’occasion, comme son nom l’indique, d’un vaste appel aux dons.

Pour cette édition 2017, le Neurodon aura lieu en 2 temps : sensibiliser, puis collecter.

Du 13 au 19 mars se tiendra une semaine de sensibilisation pour inviter le grand public à découvrir son cerveau et comment en prendre soin, grâce à un module interactif en ligne intitulé www.moimoncerveau.org. Chaque internaute sera invité à remplir un questionnaire afin de tester ses connaissances sur le fonctionnement du cerveau et les bonnes pratiques à effectuer. Suite à ce questionnaire, un « score » lui sera attribué et il aura la possibilité de s’inscrire à un programme interactif et recevoir par mail des conseils pour prendre soin de son cerveau.

Du 20 au 26 mars aura lieu la semaine de mobilisation et de collecte pour soutenir les chercheurs. Cette campagne se tiendra dans les enseignes partenaires, notamment dans les hypermarchés Carrefour et Carrefour Market. Des bénévoles distribueront des coupons d’une valeur de 2 euros à l’entrée des magasins afin d’inciter les consommateurs à le scanner en caisse. Depuis 2002, plus d’1,5 million d’euros ont été récoltés grâce à cette opération.

« Alors que les maladies du cerveau sont en constante augmentation, nous ne relions pas toujours nos actes et nos tracas du quotidien à cet organe si vital qui constitue notre humanité », commente Jean-Marie Laurent, président de la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau. « Il est primordial que la cause du cerveau émerge et que chacun d’entre nous prenne conscience de l’importance d’en apprendre davantage sur lui. »

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.frcneurodon.org.