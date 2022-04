Nutrition : les bienfaits de la salade

Très peu caloriques, les salades vertes ont à tort une réputation d’aliment vide. Pourtant, frisée, feuille de chêne, mâche, cresson ou encore roquette contiennent de nombreux nutriments bons pour notre santé. Profitez donc de l’arrivée de la belle saison pour les déguster froides ou cuites, pour accompagner ou composer un plat savoureux.

Si certains affirment encore que la salade ne sert à rien… ils se trompent lourdement. Quelle que soit la variété à laquelle il appartient, ce légume à feuilles fournit de très nombreux nutriments. C’est notamment le cas des fibres. En, effet, si les salades sont très peu caloriques, elles favorisent un meilleur travail intestinal. A éviter toutefois si vous souffrez du syndrome de l’intestin irritable.

Autre atout : les salades sont riches en oligo-éléments, comme le calcium et le fer. La scarole et la frisée sont particulièrement riches en potassium, qui a un effet diurétique. Les vitamines ne sont pas en reste. Vous trouverez ainsi des vitamines C et E, ainsi que du béta carotène dans vos salades. Les variétés très vertes, comme la mâche et le cresson, fournissent de l’acide folique (B9) en quantité. Cette vitamine est nécessaire au cours de la grossesse pour favoriser la fermeture du tube neural du fœtus.

La mâche comme le pourpier sont de bonnes sources d’oméga 3, indispensable au bon fonctionnement cardiovasculaire. Enfin, « la roquette – comme les radis et le brocoli – sont riches en glucosinolates. Ces substances soufrées donnent un goût piquant aux aliments et présentent des bénéfices contre la survenue des cancers », insiste le Dr Laurence Benedetti, micro-nutritionniste à Paris.

Mélangez, assaisonnez, imaginez…

Pour varier les plaisirs, n’hésitez pas à mélanger les différentes variétés de salades entre elles et avec d’autres ingrédients. Légumes frais et secs, pommes de terre, riz ou pâtes, fruits, dés de fromage et jambon… Votre choix est vaste. Pour l’assaisonnement, prenez un filet d’huile d’olive, de colza ou de noix, selon votre goût et le mélange réalisé. Quelques gouttes de citron et du vinaigre balsamique relèveront avec délice toutes les salades.

Plus original, préparez vos salades… cuites. La roquette notamment se consomme chaude avec un coulis de tomates. Vous pouvez aussi la découper comme on le ferait d’une herbe aromatique pour la saupoudrer sur un potage ou un risotto. Une recette du nord de la France, la salade au lard, consiste à faire cuire une batavia dans une poêle avec des lardons. Elle se déguste avec des pommes de terre à l’eau.