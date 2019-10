Nutrition : mangez mieux, petit à petit

Pour une durée d’un mois, Santé publique France lance une nouvelle campagne de sensibilisation au mieux manger. Avec un angle un peu différent, dans l’espoir de convaincre davantage de Français. Certes il faut changer sa manière de s’alimenter mais cela ne demande pas tant d’efforts. Vous pouvez y aller à petits pas.

Manger moins de viande mais plus de fruits et légumes. Ces recommandations n’ont rien de nouveau. Santé publique France souhaite, au travers de sa nouvelle campagne nationale de sensibilisation à une meilleure alimentation, inciter un maximum de consommateurs à changer leurs habitudes. Même légèrement.

Lancée ce 22 octobre, pour une durée d’un mois, cette campagne a ainsi pour slogan : « Commencez par améliorer un plat que vous aimez déjà ». Un petit effort en somme. Un message qui a pour but d’éviter de faire fuir les Français devant un objectif inatteignable.

Légumes secs et féculents complets

Parmi les aliments mis en avant dans cette campagne, les légumes secs et les féculents complets. En effet, alors qu’ils sont bons pour la santé et peu chers, ils sont peu présents dans les assiettes. Ainsi, « 60% des adultes ne mangent pas de produits céréaliers complets ». Pour parvenir à intégrer progressivement ces nouveaux aliments, Santé publique France propose via le site mangerbouger.fr des idées de recettes et des astuces simples.

Rappelons que globalement, il est recommandé d’« augmenter sa consommation de fruits et légumes, de légumes secs et de fruits à coque non salés, son activité physique et le « fait maison » ». Et qu’il est conseillé de « réduire la viande, la charcuterie, l’alcool, les produits et les boissons sucrés, les produits salés, les produits avec un Nutri-Score D et E, le temps passé assis ».

A noter : En France, selon l’étude Esteban, 32% des adultes sont en surpoids et 17% sont obèses.