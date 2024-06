Œsophagite à éosinophiles : une maladie en manque de diagnostic

Vous vous sentez gêné lorsque vous avalez un morceau de viande, vous évitez de manger certains aliments ? Peut-être souffrez-vous d’œsophagite à éosinophiles. Une maladie qui n’est peut-être pas si rare mais avec laquelle trop de patients s’habituent à vivre alors qu’il existe une prise en charge efficace. D’où l’importance d’en parler avec son médecin traitant. Zoom sur l’œsophagite à éosinophiles.

« Il s’agit d’une maladie inflammatoire de l’œsophage, souvent déclenchée par des allergènes alimentaires, provoquant des difficultés à avaler et des blocages alimentaires », explique le Pr Sabine Roman, gastro-entérologue aux Hospices Civils de Lyon. « La maladie touche principalement les jeunes, avec un pic autour de la trentaine, et plus fréquemment les hommes (deux hommes pour une femme). On estime l’incidence à environ 50 cas pour 100 000 habitants, avec une augmentation récente probablement due à une meilleure connaissance de l’œsophagite à éosinophiles. »

Des blocages alimentaires

Concrètement comment se manifeste cette maladie ? « Les patients consultent souvent pour des blocages alimentaires, typiquement de la viande ou du pain, qui peuvent rester coincés pendant plusieurs heures. Ces blocages récurrents peuvent nécessiter des visites aux urgences, où, parfois, aucune intervention n’est nécessaire car le blocage se résout tout seul », précise le Pr Sabine Roman. « D’autres symptômes incluent des difficultés persistantes à avaler les solides et, chez certains, des remontées acides ou des douleurs thoraciques lors de la déglutition. » Sans prise en charge, l’œsophagite à éosinophiles peut se compliquer. « Le risque principal est que l’inflammation de l’œsophage mène à une fibrose. La bonne nouvelle c’est qu’il existe aujourd’hui des traitements – thérapeutiques ou prise en charge diététique – qui permettent une régression complète des symptômes et de l’inflammation, avec un retour à un œsophage normal, tant que le traitement est maintenu, la maladie étant chronique. »

Comment favoriser le diagnostic ?

Très souvent les patients mettent en place des stratégies d’évitement et s’adaptent en réalité à leur maladie qui continue d’évoluer en l’absence de traitement. C’est ce que confirme le Pr Roman. « Les patients adaptent leur alimentation et leur mode de vie pour éviter les blocages, en privilégiant des aliments faciles à avaler et en évitant les repas à l’extérieur de chez eux. » Il est donc crucial pour notre spécialiste « de reconnaître que les blocages alimentaires ne sont pas normaux et nécessitent une consultation médicale. Une endoscopie sera réalisée pour poser le diagnostic et éventuellement mettre en place un traitement efficace. En effet bien que cette maladie évolue de façon insidieuse sans que le patient ne s’en aperçoive, elle nécessite une prise en charge adéquate pour éviter les complications et améliorer la qualité de vie des patients. »

L’œsophagite à éosinophiles est une maladie chronique, la prise en charge comporte un suivi : les traitements doivent être maintenus dans le temps selon les recommandations du médecin. En cas d’arrêt, les rechutes apparaissent seulement quelques semaines après. Cette maladie est de description récente, dans les années 1990, et fait l’objet de très nombreuses recherches pour continuer à développer les prises en charge et les optimiser.

S’informer

Pour davantage d’information sur la maladie, un tout nouveau site internet a été récemment mis en ligne. Vous y trouverez une rubrique sur laquelle figurent 5 questions qui peuvent aider à aller voir un médecin. Vous aurez également accès à de nombreuses ressources sur la maladie, son diagnostic, sa prise en charge, sans oublier des rubriques très pratiques sur comment vivre au quotidien avec une œsophagite à éosinophiles : https://oesophagite.fr/