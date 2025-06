Saison des festivals : comment prendre soin de vos oreilles ?

L’été est la saison des festivals musicaux. Les concerts s’enchaînent, partout en France, et nombreux sont ceux qui oublient de prendre soin de leur audition. Alors que les niveaux sonores élevés peuvent altérer de façon irréversible l’audition, comment s'en protéger ?

La saison des festivals arrive à grands pas et pourrait nuire à votre audition si vous ne protégez pas vos oreilles. En France, 16 millions de personnes seraient concernées par des acouphènes, ces bruits qu’on entend dans sa tête sans qu’ils proviennent d’une source extérieure. Sifflements, bourdonnements… selon une étude du Poids social économique des acouphènes (PESA), l’âge moyen de survenue des acouphènes est de 41 ans. On est donc bien loin de l’idée reçue qui veut que ces troubles de l’audition surviennent à cause de la vieillesse.

Des lésions irréversibles

L’Association nationale de l’audition alerte en outre sur la progression alarmante de l’hyperacousie chez les jeunes adultes : +6 points chez les 18 – 24 ans entre 2018 et 2024. Ce trouble de l’audition, une exacerbation des sons les rendant difficiles à supporter voire douloureux, est souvent la conséquence d’un traumatisme sonore lié à une exposition soudaine et ponctuelle au bruit – comme un concert – ou lors d’expositions répétées dans le temps – au casque, par exemple.

Les traumatismes sonores peuvent être irréversibles. Ils se caractérisent par la destruction des cellules ciliées, cellules de l’oreille interne, qui ne se régénèrent pas. Celles-ci jouent pourtant un rôle fondamental dans l’audition en assurant la transformation du son en signal électrique qui se propage le long des voies nerveuses jusqu’au cerveau.

À quels seuils les décibels sont-ils dangereux ?

Selon une étude publiée en 2022 dans The BMJ, 23,81 % des jeunes âgés de 12 à 34 ans dans le monde présentaient des risques liés à des volumes sonores au casque trop élevés et 48,20 % d’entre eux à la musique trop forte en boîte de nuit ou salle de concerts. Au total, entre 0,67 et 1,35 milliard des jeunes de 12 à 34 ans dans le monde présentait un risque de perte auditive à cause de pratiques d’écoute dangereuses.

Pour rappel, la durée d’écoute sans risque diminue rapidement à mesure que l’intensité sonore augmente. Ainsi, selon l’OMS, l’oreille humaine peut être exposée sans risque à 80 décibels durant seulement 40 heures par semaine. À partir de 85 Db, on tombe à 12h30 d’exposition sans risque, puis 4 heures pour 90 Db, 1h15 pour 95 Db, et seulement 20 minutes à 100 Db. Pourtant, dans les concerts, qui ne durent pas moins d’1 heure généralement, les volumes peuvent aller jusqu’à 110 Db pour des concerts de rock ou de métal !

Comment protéger ses oreilles ?

L’Association nationale de l’audition livre, avant l’été, ses conseils pour protéger les oreilles des adolescents et des jeunes adultes. Ainsi, pendant et après un concert, respectez les quelques règles suivantes :

utilisez des protections auditives : bouchons d’oreilles (mousse, silicone, sur-mesure), casque ;

éloignez-vous des enceintes. Plus vous êtes loin d’une source sonore, plus la pression acoustique diminue ;

faites des pauses auditives, 10 minutes toutes les heures : elles permettent à l’oreille de récupérer et réduisent les risques de dommages auditifs ;

limitez la durée d’exposition, car plus celle-ci est longue plus le risque de dommages est important, même si le volume ne semble pas si élevé ;

pensez aux enfants et protégez leurs oreilles avec un casque pour les moins de 10 ans ou des bandeaux à coques de protection pour les nourrissons.

après un concert, vos oreilles ont besoin de repos. Restez dans un environnement calme ;

si des acouphènes persistent après 8 heures de repos auditif, alors il est conseillé de consulter un médecin ORL voire un service d’urgences à proximité.