Ondes trop puissantes : que faire si vous possédez un iPhone 12 ?

Les iPhone 12 ont été retirés temporairement du marché français. En cause : une non-conformité à la réglementation européenne, avec une diffusion trop importante des ondes électromagnétiques lorsque le téléphone est en main ou dans la poche d’un pantalon.

Apple se doit de retirer temporairement tous les iPhone 12 mis en vente en France. Une mesure prise par l’Agence nationale des fréquences (ANFR) ce 12 septembre « suite à un dépassement de la limite de débit d’absorption spécifique (DAS) constaté sur ce modèle ». A noter que la DAS « permet de quantifier l’énergie transportée par les ondes électromagnétiques et absorbée par le corps humain ».

Le contrôle de cette donnée, effectué sur 141 téléphones, comprend deux étapes : un test DAS dit « membre », quand le téléphone est tenu à la main ou dans une poche de pantalon. Et un second test dit DAS « tronc » quand l’iPhone est tenu à une distance de 5 mm, « porté dans une poche de veste ou dans un sac ». Les valeurs limites réglementaires sont de 4 W/kg pour le DAS « membre » et 2 W/kg pour le DAS « tronc ». Or les seuils obtenus pour les iPhone 12 contrôlés par l’ANFR pour le DAS « membre » étaient supérieurs à la normale, en atteignant 5,74 W/kg. « En revanche, les valeurs de DAS « tronc » sont conformes », atteste l’ANFR. Cette anomalie serait probablement liée à l’effet d’une mise à jour sur ce produit en vente depuis 2020.

A ce jour, l’ANFR recommande à la marque à la pomme « de mettre en œuvre tous les moyens disponibles pour remédier rapidement à ce dysfonctionnement ».

Seuls les iPhone 12 sont concernés par ce retrait. Aucun dépassement de seuil n’a été constaté concernant les autres modèles Apple (iPhone 12 Pro, 12 Pro Max et 12 Mini). Et quid des téléphones déjà vendus ? « Apple doit prendre dans les meilleurs délais des mesures correctives visant à rendre les téléphones concernés conformes. » Et si vous avez en votre possession un iPhone 12, pas de panique. Les utilisateurs « peuvent continuer à s’en servir », comme le précisait Jean-Noël Barrot, ministre délégué au numérique ce mercredi 13 septembre sur les ondes de France Info. En effet, les valeurs réglementaires fixées par l’Europe sont « dix fois inférieures au seuil à partir duquel les études scientifiques estiment que l’exposition peut avoir des conséquences sur la santé ».

Kit mains-libres et haut-parleur

Quelle que soit la marque de votre téléphone, il est conseillé d’utiliser le plus possible des dispositifs éloignant le combiné de votre oreille, de votre cerveau. « Eloigner le téléphone mobile de la tête en utilisant un kit main-libre ou le haut-parleur permet de diminuer sensiblement son exposition. Oreillette filaire ou oreillette Bluetooth divisent ainsi l’exposition de la tête d’un facteur 10 à 500 suivant le modèle utilisé », lit-on sur le site ministériel Portail radiofréquences sante-environnement.

Et que penser des accessoires anti-ondes (patch à coller sur le téléphone, étui de protection…) pour se protéger efficacement ? « Les accessoires dits anti-ondes, censés réduire le niveau d’exposition aux ondes radiofréquences, sont nombreux. Ces dispositifs sont pourtant sans effet sur l’exposition aux ondes. Ils peuvent même être contre-productifs lorsqu’ils obligent le téléphone mobile à augmenter sa puissance d’émission », rappelle le ministère de l’écologie.

A noter : pour rappel, les ondes radiofréquences sont considérées comme « peut-être cancérogènes pour l’Homme » (catégorie 2B). « Cela signifie que le risque de tumeur cérébrale ne peut pas être exclu pour les utilisateurs intensifs de téléphones mobiles. Cependant, s’il existe, ce risque est faible », rappelle le ministère de l’écologie.