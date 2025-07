Ecrans : 5 astuces pour aider votre ado à déconnecter pendant les vacances

Le nez plongé dans son smartphone, les écouteurs vissés sur les oreilles, les notifications des réseaux sociaux... Avec les vacances scolaires, vous rêveriez de voir votre ados décrocher un peu de ses écrans ? L'objectif n'est pas de leur déclarer la guerre, mais de trouver un équilibre sain. Voici 5 conseils pour vous y aider.

Conseil n°1 : Montrez l’exemple

C’est la règle d’or ! Difficile de demander à votre ado de lâcher son téléphone si vous-même consultez vos e-mails à table ou passez la soirée sur votre tablette. Les adolescents sont très sensibles aux contradictions. En limitant votre propre temps d’écran en sa présence, vous gagnerez en crédibilité.

Conseil n°2 : Établissez les règles du jeu… ensemble !

Les ados ne demandent qu’une chose : contourner ce qu’on leur impose. Rusez et proposez-lui plutôt un « contrat de vacances ». Discutez-en ouvertement. Combien de temps d’écran par jour ? À quels moments ? Quelles activités sans écran en échange ? Un adolescent qui participe à l’élaboration des règles sera bien plus enclin à les respecter.

Conseil n°3 : Faites-lui confiance (mais gardez un œil ouvert)

Une fois les règles établies, évitez de le « fliquer ». Être constamment sur son dos est le meilleur moyen de le braquer et d’obtenir l’effet inverse. Dites-lui clairement que vous lui faites confiance pour gérer son temps comme convenu. Bien sûr, restez vigilant en lui laissant une marge de manœuvre.

Conseil n°4 : Proposez, mais surtout… écoutez !

« Et si on allait se promener ? », « Il y a une super expo en ville ! ». C’est bien de suggérer des activités, mais la meilleure approche est de l’impliquer. Demandez-lui ce qui lui ferait plaisir. Une sortie VTT avec ses amis ? Un après-midi dans un parc d’attractions ? Un stage de sport ou de musique ? S’il est à l’origine du projet, il y participera avec bien plus d’enthousiasme que s’il s’agit d’une sortie obligatoire en famille.

Conseil n°5 : Ne diabolisez pas les écrans

Après tout, ce sont les vacances ! Un peu plus de temps d’écran n’est pas un drame. L’important est d’éviter la consommation passive et sans fin. Intéressez-vous à ce qu’il fait : discutez de ses jeux vidéo préférés, regardez avec lui une vidéo qui le passionne. Et si vous transformiez le temps d’écran en une activité enrichissante ? Proposez-lui de chercher un tutoriel pour apprendre la guitare, de regarder un documentaire sur un sujet qui l’intéresse ou de créer un montage vidéo de ses vacances.