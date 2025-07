Fast-foods, le consommateur ne sait pas ce qu’il mange !

Manque de transparence dans la restauration rapide française : dans une enquête rendue publique ce jour, l’UFC-Que Choisir épingle McDonald’s, Burger King, KFC et Quick pour de graves insuffisances en matière d’information. Présence d’allergènes, affichage du Nutri-Score, composition des produits : sur ces trois points, les consommateurs restent largement dans le flou. Très risqué en cas d'allergies alimentaires, notamment.

Alors que près d’un repas sur deux pris en dehors du foyer l’est en restauration rapide, l’enquête de l’association de consommateurs Que Choisir laisse sans voix.

Allergènes : les enseignes dans le flou

L’information sur les allergènes, pourtant très importante pour les personnes allergiques alimentaires, laisse à désirer dans les chaînes de restauration rapide. Deux enseignes se distinguent « positivement » : McDonald’s et Burger King montrent qu’une vision d’ensemble est possible grâce à des pictogrammes. Mais chez McDonald’s, cette présentation n’apparaît que sur les bornes en restaurant, absente de l’application et du site. Chez Burger King, l’étiquetage de précaution entretient la confusion entre allergènes réellement présents et simples traces ! Quant à KFC, il renvoie en borne à un tableau général complexe et, en ligne, oblige à consulter chaque fiche produit, rendant l’accès à l’information laborieux et… risqué. Quant à Quick, aucune donnée sur les bornes : seul recours, interroger le personnel… qui n’y connaît pas forcément grand-chose. Sur le site comme sur l’application, l’enseigne se limite à un tableau général, sans clarification.

Nutri-Score : opacité complète chez Quick et Burger King

Quick et Burger King n’affichent aucun Nutri-Score et se contentent de tableaux nutritionnels illisibles. Une information pourtant indispensable, a fortiori dans un univers où l’offre nutritionnelle reste très… déséquilibrée. Chez McDonald’s, qui mentionne le logo en bas des fiches produits, un tiers des burgers et composants principaux de menus (hors salades) obtiennent un Nutri-Score « D » qui est la plus mauvaise note nutritionnelle. KFC fait pire : près de 70 % de ses produits écopent de cette note.

McDonald’s propose un filtre pour afficher uniquement les produits notés A et B, mais utilise encore l’ancien calcul du logo, ce qui permet à des produits comme le « Mc Fish Mayo » ou le « Egg and cheese McMuffin » d’obtenir un « B », alors que le nouvel algorithme les classe en « C ». KFC, lui, applique le nouveau calcul mais ne propose aucun filtre pour s’y retrouver facilement. Dans les deux cas, les logos ne figurent pas sur la carte générale, obligeant les clients à consulter chaque fiche produit individuellement.

Recettes : des miettes de transparence

Les quatre enseignes restent très opaques sur la composition de leurs produits, avec des listes d’ingrédients vagues. McDonald’s France indique seulement 6 ingrédients pour son hamburger de base, contre 44 en Suisse (ingrédients et additifs) pour le même produit, où la transparence est obligatoire. Burger King Suisse détaille 31 ingrédients dans ses « Chicken nuggets », zéro pour les « King nuggets » français. Dans plusieurs pays hors UE (Suisse, Norvège, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande), des additifs obligatoires sont à l’inverse cachés en France. En Suisse, certains pains contiennent des émulsifiants (E471, E472e, E481) et le « Filet-o-fish » McDonald’s ainsi que les glaces Burger King contiennent de la carboxyméthylcellulose, deux additifs suspectés d’augmenter les risques de troubles digestifs, d’inflammation, de diabète ou de cancer du côlon.

McDonald’s seul au-dessus de la moyenne, « zéro pointé » pour Quick

« La réglementation est particulièrement lacunaire en matière de restauration hors foyer », déplore l’UFC-Que Choisir, « puisque le contenu et l’accessibilité des informations données aux consommateurs dépendent essentiellement du bon vouloir des grandes chaînes de restauration. » Pour la transparence à propos de ce que le consommateur avale, on repassera ! Selon l’enquête, les quatre enseignes étudiées dissimulent la composition exacte de leurs produits, se limitant à des listes génériques peu informatives pour le consommateur. Pourtant, les listes complètes d’ingrédients publiées hors de l’Union européenne dévoilent une importante présence d’additifs suspectés par les autorités scientifiques de provoquer divers problèmes de santé.

Un constat : la bonne volonté des enseignes ne suffit pas. Face à l’opacité persistante, l’association de consommateurs Que Choisir appelle les autorités européennes à imposer des règles contraignantes. Elle réclame un affichage minimal obligatoire sur le contenu des produits vendus, incluant le Nutri-Score et, à tout le moins, la liste complète des ingrédients, des additifs et des allergènes.