Un tiers des hommes se croit capable de faire atterrir un avion en urgence : pourquoi le pensent-ils ?

Deux sondages, l’un réalisé en 2023 et l’autre en 2025, montre que les hommes sont plus nombreux à penser être capables de poser un avion de ligne en urgence que les femmes. Comment expliquer cet excès de confiance en soi ? Et pourquoi se retrouve-t-elle davantage chez les hommes que chez les femmes ?

Un récent sondage relayé par la presse américaine interpelle. Selon cette enquête, 25 % des personnes interrogées pensent être capables de faire atterrir un avion en urgence. Les réponses variaient considérablement en fonction du genre. Ainsi, 36 % des hommes pensaient pouvoir faire atterrir un avion de ligne en cas de déficience du pilote. Ils étaient 40 % chez les hommes de moins de 55 ans. En comparaison, seulement 16 % des femmes, et 23 % des femmes de moins de 55 ans, se sentaient capables d’accomplir un tel exploit.

Les résultats sont similaires à ceux d’une enquête YouGov menée en 2023 auprès de 20 063 adultes américains. Celle-ci révélait que 32 % des répondants étaient très ou assez confiants quant à leur capacité à « faire atterrir un avion de ligne en toute sécurité en cas d’urgence, en ne comptant que sur l’assistance du contrôle aérien ». Là encore, les hommes étaient bien plus sûrs de leurs capacités que les femmes. Près de la moitié des hommes, soit 46 %, se disaient capables de faire atterrir l’avion, contre 20 % des femmes.

L’effet Dunning Kruger ou le biais d’excès de confiance

Poser en urgence un avion, faut-il vraiment démontrer combien la manœuvre est ardue pour une personne inexpérimentée ? Démonstration menée par The Conversation.

Et résumé par le pilote Patrick Smith pour The Washington Post : « il y a 0 % de chance que quelqu’un y parvienne. Les gens pensent-ils pouvoir effectuer une transplantation ? Non. Alors pourquoi pensent-ils pour atterrir ? »

C’est ce qu’on appelle l’effet Dunning Kruger (théorisé par les deux psychologues américains dans les années 90, David Dunning et Justin Kruger), soit un biais d’excès de confiance. Les personnes peu qualifiées sur un sujet sont pourtant persuadées d’être très compétentes. Et au contraire, les plus compétentes se sous-estiment. Pourquoi ? Moins on en sait dans un domaine, moins on a conscience de ses complexités. Alors que ceux qui ont acquis des connaissances sur un sujet savent les difficultés qu’il présente.

Davantage de réalisme du côté des femmes

Pourquoi, comme dans les enquêtes concernant la capacité à faire atterrir un avion, est-ce les hommes qui surestiment leurs capacités ? Citée par la Tribune de Genève, Morgane Rudaz, doctorante en études de genre à l’Université de Genève explique que « les femmes font plutôt preuve d’un réalisme pratique, et reconnaissent qu’il faut une somme de connaissances pour piloter et faire atterrir un avion. De l’autre, certains hommes ont tendance à surestimer leurs compétences et expertise, ce qui vient d’une socialisation genrée et différenciée ».

Les femmes moins confiantes que les hommes ?

Ecole, famille, normes genrées, attentes de la société… Cette situation pourrait aussi être le fruit d’un système qui fait que les femmes sont majoritairement moins confiantes que les hommes. C’est d’ailleurs ce que démontre Morgane Dion, co-fondatrice de Plan Cash et autrice du livre « Les Gentilles filles ne réussissent pas, manuel de combat pour l’égalité au travail ». « Ce n’est pas tant que nous manquons de confiance en nous, mais plus que le monde n’a pas confiance en nous et que nous savons qu’on s’engouffrera dans la moindre brèche pour nous discréditer », explique-t-elle. « En conséquence, les hommes parlent avec plus de confiance et d’audace, même lorsqu’ils ont très peu de données pour étayer leur propos tandis que les femmes vont d’abord vouloir accumuler beaucoup de données et être sûres de pouvoir soutenir ce qu’elles disent ».

Enfin, plusieurs études ont montré que les femmes ne sont pas moins confiantes que les hommes mais, étant davantage jugées et critiquées que les hommes, notamment au travail, elles adapteraient de manière stratégique leur comportement. « Cela n’a rien de surprenant, étant donné que des recherches montrent que les femmes qui adoptent un comportement assertif subissent souvent un effet inverse, ce qui les conduit à s’autocensurer rationnellement », remarque Naomi Schoenbaum, professeure à GW Law, dans les colonnes du magazine Forbes.