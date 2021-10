Opération du prépuce : comment l’expliquer à votre enfant ?

L’opération du prépuce n’est pas toujours facile à expliquer aux petits garçons. L’association Sparadrap y a pensé et publie un guide pour trouver les bons mots. Et rassurer l’enfant.

Chez le petit garçon de plus de 2 ans, l’opération du prépuce est indiquée dans la prise en charge du phimosis, c’est à dire « un rétrécissement de l’extrémité du prépuce, ou orifice préputial, qui empêche de décalotter complètement et facilement le gland (le dégager en coulissant le prépuce) », lit-on sur le site Ameli.fr. Voilà pour l’explication parentale. Mais pour votre enfant, ces mots risquent de ne pas être compris, ou du moins de faire peur.

Voilà des petites phrases toutes simples à lui adresser, pour le rassurer et lui donner du courage : « tu vas aller un peu à l’hôpital pour que le médecin soigne ton prépuce, c’est le petit bout de peau qui recouvre le bout de ton zizi. Ici tu vois c’est trop serré, ça peut te faire mal. Le médecin a des supers pouvoirs pour l’élargir ou bien enlever* juste un peu de peau. »

« Pendant l’opération, tu auras une anesthésie, ça veut dire que tu n’auras pas mal car tu feras dodo » ;

« Après l’opération ton zizi sera un peu rouge et gonflé mais c’est normal et ça passe très vite. Il y aura une crème à appliquer et des pansements à faire, ce sont tes parents qui feront ça pour toi. Tu pourras porter ton pantalon de pyjama ou ton jogging au début pour te sentir bien. Et si tu as un peu mal, pendant les pansements ou quand tu fais pipi, tu auras le droit de prendre un médicament. Et si tu as très mal, tu dois nous le dire. Et longtemps après l’opération, tu pourras faire pipi comme un grand sans avoir de bobos. »

Des termes à adapter en fonction de l’âge de votre enfant bien sûr. Pour consulter le guide complet rédigé par Sparadrap, cliquez sur ce lien.

Autre point, pour que votre enfant se sente responsable, vous pouvez l’aider à préparer des questions à poser à son médecin. De votre côté, pensez à prévoir des solutions de garde ou à vous libérer pour vous occuper de votre petit qui ne pourra pas aller à l’école ou au centre de loisirs dans les premiers jours suivant l’intervention. Il arrive que la cicatrisation totale prenne 2 à 3 semaines.

Limiter d’importantes complications

La prise en charge du phimosis avant les 5-6 ans de votre enfant est importante pour limiter le risque de complications en grandissant : des difficultés pour uriner, la survenue d’une balanoposthite** (infection du gland et du prépuce). Ou encore un paraphimosis, c’est-à-dire un étranglement du gland par l’anneau préputial rétréci survenant après une érection ou un décalottage forcé : cette situation génère une intense douleur et « une réduction de la circulation sanguine du pénis. L’intervention rapide, voire urgente du médecin est nécessaire », détaille le site Ameli.fr. Enfin, un phimosis non pris en charge peut également entraîner « des douleurs lors des érections, une gêne à l’érection gênant ainsi la vie sexuelle ». Et il existe un sur-risque de cancer de la verge sur le long terme en cas de non prise en charge.

*Selon les situations, le chirurgien pratique la plastie (élargissement) ou la posthectomie qui consiste à ôter le prépuce

**inflammation de la peau du prépuce et du gland qui sont rouges et gonflés, des sensations de brûlures en urinant et dans certains cas un écoulement de pus