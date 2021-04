Perte d’un enfant : d’insupportables disparités mondiales…

Des chercheurs américains se sont penchés sur la proportion de mères qui ont perdu un enfant de moins d’un an, dans 89 pays. Leur travail confirme d’énormes inégalités, avec des différences de un à cent, à travers le monde.

« Combien avez-vous d’enfants ? » Une question banale dans nos contrées, suivie bien souvent d’une seconde, dans de nombreux pays défavorisés : « combien avez-vous eu de grossesses ? » Frappée d’un sceau dramatique, cette question correspond malheureusement à la prise en compte des taux importants de mortalité juvénile (enfant de moins de cinq ans), néonatale (nourrissons de moins d’un mois) ou infantile (moins d’un an).

« Nous proposons les premières estimations mondiales du nombre cumulé de décès d’enfants vécus par les mères de 20 à 49 ans », souligne Emily Smith-Greenaway, de la University of Southern California de Los Angeles. Les comparaisons internationales font froid dans le dos. L’Espagne, la Finlande, Hong Kong, le Japon, l’Islande, Singapour et la Suède, sont les 7 pays dans lesquels la proportion de mères qui ont perdu un enfant de moins d’un est la plus basse avec un taux inférieur à 5 pour 1 000.

A l’opposé, dans 16 pays d’Afrique sub-saharienne, 200 mères sur 1 000 – soit une sur cinq… – ont vécu un tel drame ! Dans 34 pays – en Afrique principalement : 150 pour 1 000 ! Une sur sept ! « Nous espérons que ce travail mettra l’accent sur l’importance de réaliser de nouveaux efforts pour réduire la mortalité infantile et améliorer non seulement la qualité et la durée de vie des enfants à travers le monde. Mais aussi celle des parents…», conclut Emily Smith-Greenaway.