Polypose nasale : la prise en charge évolue !

Peu connue, la polypose nasale pèse fortement sur le quotidien des patients. En résumé, cette maladie ressemble à un gros rhume dont on ne guérit pas ! Quelles sont alors les options thérapeutiques pour soulager les symptômes et les conséquences de cette maladie ? Les réponses du Pr Olivier Malard, ORL au CHU de Nantes.

« La polypose naso-sinusienne, également appelée polypose nasale, fait partie des rhino-sinusites chroniques inflammatoires non allergiques », explique le Pr Olivier Malard. « Elle se caractérise par la présence de polypes suintants et remplis d’eau, situés principalement sur les sinus de l’ethmoïde, entre les deux yeux. Nous estimons qu’entre 2% à 3% de la population française est concernée par cette maladie, soit près d’un million de personnes. »

Des symptômes pesants

Pour notre spécialiste, les manifestations de la polypose sont assez simples à imaginer. « C’est comme si vous souffriez d’un gros rhume, mais en permanence », indique-t-il. « En clair, les polypes vont boucher le nez, entraîner un écoulement nasal, des éternuements et provoquer une perte de l’odorat, appelée anosmie. Et cela s’aggrave avec le temps. » L’impact sur la qualité de vie est considérable. « L’anosmie va par exemple être responsable d’une perte de goût. Car n’oublions pas que l’olfaction participe grandement à la construction du goût. » C’est dire si la maladie pèse sur la vie quotidienne des patients. « C’est un véritable fardeau dont on n’a pas conscience. Avec de nombreuses conséquences sur le moral et l’humeur. Sans oublier bien entendu les aspects sociétaux et professionnels. Il a été démontré que la polypose était à l’origine d’arrêts de travail et de perte de productivité. »

Le diagnostic : du généraliste à l’ORL

Si le diagnostic final repose sur un ORL, le médecin généraliste a toute sa place pour détecter une polypose. Selon le Pr Malard, « s’il suspecte une rhino-sinusite associée à une perte d’odorat, il pourra alors adresser son patient à un médecin ORL. Ce dernier, grâce à un fibroscope, sera en mesure de confirmer le diagnostic. »

Une prise en charge graduelle…

La polypose nasale appartient à ces maladies dites incurables. La prise en charge vise donc deux objectifs principaux, soulager les symptômes et contrôler la maladie. « La stratégie thérapeutique repose en premier lieu sur une corticothérapie locale grâce à des sprays nasaux. Cette option comporte peu d’effets secondaires mais s’avère d’une efficacité modérée », précise le Pr Malard. « A peu près un tiers des patients seront améliorés. Aux autres, nous allons proposer une corticothérapie orale, avec ses limites ».

En cas d’échec, place à la chirurgie. « Elle consiste à retirer les polypes. Les symptômes vont disparaître pendant un certain temps. Au total, nous enregistrons à peu près 40% de récidives à 5 ans. Nous n’avons pas une efficacité durable, mais cela permet aux patients de revenir à zéro et d’arrêter la corticothérapie. » Jusqu’à récemment, les patients en récidive se voyaient sans autres solutions. « Aujourd’hui, la stratégie a évolué grâce à l’arrivée de nouveaux traitements qui vont agir directement sur la cible de l’inflammation à l’origine des symptômes et de la perte de l’odorat. » Le Pr Malard précise toutefois que ces nouvelles options thérapeutiques sont réservées « aux patients qui ont déjà été opérés, en échec ou en récidive après les corticoïdes oraux. »

S’informer

Une campagne de sensibilisation grand-public baptisée #SeSentirVivre a été élaborée cette année par Sanofi Genzyme en partenariat avec l’association de patients Anosmie.org. Pour en savoir plus, consultez le site www.polypose-nasale.fr. Vous pourrez par exemple télécharger un questionnaire qui permet d’évaluer le poids des symptômes au quotidien. Un outil particulièrement intéressant pour préparer votre consultation médicale.

