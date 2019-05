Bouger au quotidien et éviter l’isolement social permettent aux séniors de lutter contre les troubles cardio-vasculaires. Mais pas toujours facile de se mouvoir au quotidien. Et si vous adoptiez un chien ? C’est le message dispensé par la Fédération française de Cardiologie par le biais d’une campagne originale.

Sédentarité et solitude. Aujourd’hui en France, l’espérance de vie se situe à 85,3 ans pour les femmes et 79,4 ans pour les hommes. Malheureusement, comme le rappelle la Fédération française de Cardiologie (FFC), « les deux sexes ne vivent qu’une soixantaine d’années en bonne santé. En cause : la sédentarité. » Une situation qui impacte le fonctionnement d’organes essentiels tels que le cœur.

Autre situation délétère pour la santé cardiovasculaire : la solitude. « Une personne en situation de ‘précarité affective’ voit son risque de développer un infarctus augmenter de 29% », continue la FFC. En effet, la solitude extrême accroît la consommation de tabac et d’alcool, le manque d’exercice physique, le stress, la dépression, une mauvaise alimentation…

« Les séniors doivent être particulièrement attentifs à leur hygiène de vie pour bien vieillir tout en profitant de la vie », avertit ma FFC. « Pratiquer une activité physique de 30 minutes par jour, au-delà de ses bénéfices démontrés sur les maladies cardiovasculaires, limite le risque d’ostéoporose et sauvegarde la mémoire. »

Et si adopter un chien permettait de garder un cœur jeune ?

Une récente étude a confirmé le fait que posséder un animal de compagnie permet de réduire jusqu’à 36% les risques de mortalité cardio-vasculaire en particulier chez les personnes vivant seules. Le chien permet de sortir, se balader quotidiennement…

C’est pourquoi la Fédération française de Cardiologie lance du 12 mai au 4 juin une nouvelle campagne (Tv et Internet) pour inciter les séniors à bouger plus avec leur chien et ainsi prendre soin de leur cœur.

A noter : cette campagne se déroule en parallèle des portes ouvertes de la Société protectrice des animaux les 18 et 19 mai, au cours desquelles il est possible d’adopter un animal de compagnie.