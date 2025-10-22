Pourquoi autant de footballeurs professionnels souffrent-ils d’arthrose ?

Une nouvelle étude de l'Université d'Oxford et publiée dans la revue Rheumatology révèle un lien inquiétant entre les blessures subies par les footballeurs professionnels au cours de leur carrière et le développement de l'arthrose après leur retraite.

Le football peut être considéré comme un sport de contact, présentant un risque élevé de blessures. Des chercheurs britanniques de l’Université d’Oxford expliquent ainsi que les blessures au pied et à la cheville y sont particulièrement courantes. Près d’un joueur sur quatre subit de telles blessures au cours de sa carrière. Et ces blessures surviennent plus fréquemment pendant les matchs que lors des entraînements.

Blessures et injections de corticoïdes

Mais quels sont les risques à long terme des blessures sportives ? En menant l’enquête auprès de 424 anciens footballeurs professionnels britanniques, les scientifiques ont observé que 73% des anciens joueurs souffrant d’arthrose ont signalé des blessures antérieures au pied ou à la cheville. En fait, lorsque ce cartilage est sain, il absorbe les chocs et permet aux articulations de bouger. Quand il est endommagé, les risques de développer une arthrose augmentent.

Autre élément relevé par les auteurs : 75% des joueurs atteints d’arthrose ont déclaré avoir reçu des injections de corticostéroïdes pendant leur carrière.

Pour les chercheurs, ces injections peuvent soulager la douleur et permettre aux joueurs de reprendre le jeu plus rapidement. Cependant, ce traitement peut masquer des lésions articulaires sous-jacentes et accélérer la détérioration structurelle des articulations au fil du temps. Le recours fréquent aux injections peut également aggraver les lésions cartilagineuses, notamment lorsqu’il est associé aux exigences physiques élevées du football professionnel.

« Nos résultats montrent clairement qu’une blessure importante au pied ou à la cheville au cours de la carrière d’un joueur est un facteur de risque majeur et modifiable d’arthrose plus tard dans la vie », explique le Dr Weiya Zhang, principal auteur de cette étude.

Ce travail soulève en outre plusieurs nécessités, à commencer par réévaluer les protocoles de traitement des blessures dans le football professionnel. Mais aussi l’importance de sensibiliser les joueurs et les équipes médicales aux risques à long terme des traitements actuels.