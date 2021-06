Pourquoi faut-il préparer un enfant à une opération chirurgicale ?

Ablation des amygdales, opération des végétations ou intervention plus importante… Une chirurgie est toujours un événement impressionnant pour un enfant. Même s’il est encore petit, il est essentiel de l’y préparer. Voici pourquoi et surtout, comment.

Quel que soit son âge, et même si les services hospitaliers font le nécessaire pour que leurs locaux ne paraissent pas trop froids ou austères aux yeux des jeunes enfants, la découverte de ce lieu entraîne souvent une forte angoisse. De plus, la séparation d’avec leur parent, induite par l’intervention elle-même, est stressante. Sans compter que les enfants, n’ayant pas d’expérience ni d’élément de comparaison, se posent énormément de questions et risquent d’y apporter des réponses angoissantes et… fausses. Voilà pourquoi il est primordial de préparer un enfant à ce qu’il va vivre durant son opération chirurgicale.

Comment procéder ?

Tout d’abord, anticipez. Car il faudra du temps pour qu’il assimile les informations et trouve le temps de vous poser les questions qui le taraudent.

S’il n’a pas spontanément de questions, expliquez-lui tout d’abord pourquoi il a besoin d’être opéré. « Nous savons que les enfants acceptent plus facilement une chirurgie, un examen ou une intervention s’ils les comprennent. Pour les comprendre, ils doivent avoir une signification réelle pour eux », explique. Dites-lui par exemple que le médecin doit régler quelque chose dans son corps pour qu’il aille mieux. L’important étant toujours d’adapter votre discours à l’âge de votre enfant.

Dans tous les cas « évitez le mensonge, même s’il paraît rassurant », insiste l’association Sparadrap. « Des explications claires et honnêtes, adaptées à l’âge de l’enfant, sont toujours préférables. » Sans lui donner tous les détails, vous pouvez commencer par des informations simples. Vous pouvez par exemple lui décrire le déroulement de ce qui va se passer à partir du moment où vous arriverez à l’hôpital. N’hésitez pas à vous aider du guide de l’association Sparadrap « Je vais me faire opérer, alors on va t’endormir »*.

Vous pouvez aussi adopter une méthode par le jeu, comme l’emploient certaines équipes médicales. Ainsi jouez avec des poupées ou des marionnettes pour informer l’enfant en lui montrant où sera sa cicatrice, les différents tuyaux qui seront en place à son réveil… Vous pouvez aussi l’encourager à jouer au docteur ou au chirurgien, à se déguiser avec une tenue médicale.

Une visite préalable

« Le jour de la consultation d’anesthésie, vous pourrez peut-être visiter avec votre enfant le service dans lequel il sera accueilli. Il pourra ainsi commencer à se familiariser avec les lieux », indique Sparadrap. « Avant de faire cette visite, n’oubliez pas de prévenir votre enfant qu’il ne va pas rester dans le service ce jour-là mais que vous reviendrez le jour de l’opération. »

*Feuilletable en ligne, il est aussi possible de le commander sur le site de l’association