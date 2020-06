Premières lectures : quels livres pour cet été ?

Malgré une année scolaire légèrement chaotique, les élèves de CP ont tout de même pu découvrir la joie de lire. Pour ne pas perdre cette bonne habitude cet été, voici quelques conseils de lecture dispensés par une libraire parisienne spécialisée dans le jeune public.

Tous ces enfants qui sortent du CP n’ont bien évidemment pas tous le même niveau de lecture. Certains sont très à l’aise, là ou d’autres peinent encore à déchiffrer. Heureusement, les collections destinées aux enfants ont su s’adapter.

Commençons par les ouvrages de la Collection Moucheron (l’Ecole des loisirs). Avec ce type d’ouvrage, l’idée est de passer tranquillement de l’album (avec des images donc) au roman. Ici, le texte prend la même place que l’illustration. « Ludique, cette collection se place dans la continuité directe du CP », explique notre libraire. Citons les différentes aventures de Manu et Nono de Catharina Valckx. Ou encore Truc de fille ou de garçon?, de Clémentine de Pontavice qui s’attaque aux préjugés tenaces entre les sexes.

Autre collection, qui porte bien son nom, chez Nathan cette fois-ci, les Premières lectures. Ici le choix est vaste. Des romans en rimes, mais aussi des histoires à lire à 2. À chaque page, le « lecteur complice » (le papa, la maman, le grand-frère ou la grande sœur…) entre dans la peau du narrateur en lisant le texte en continu, tandis que l’enfant prend celle du personnage pour lire les bulles de textes. Un réel moment de complicité en somme.

Si votre enfant a encore du mal à déchiffrer les syllabes, la collection « Milan Poche Poussin » est pour lui. Les livres sont structurés en trois temps : des activités pour rassurer au début du livre. Un récit amusant et facile à lire et une petite comptine à la fin pour se détendre. « Cela donne confiance à l’enfant et facilite sa compréhension. »

Un peu de documentaires

Les enfants sont curieux par essence. Pour étancher leur soif de savoir, la collection Kididoc chez Nathan est parfaite. Il s’agit en fait de livres/documentaires qui répondent à toutes les questions que se posent les plus jeunes ! Avec des volets à soulever, des tirettes à actionner et d’autres surprises. De nombreux sujets sont disponibles : Paris, les transports, les cow-boys et les Indiens, l’Égypte des pharaons, le football, la danse, le rugby, les châteaux forts…

Quid des BD

Les bandes dessinées connaissent un succès qui ne retombe pas. Et les plus petits ont aussi droit à leur BD. « Cela fascine les enfants », continue notre libraire. « L’image les attire, tout comme le langage familier… ». Citons ainsi la collection Bd Kids avec des personnages bien connus des enfants, qu’il s’agisse de Tom-tom et Nana, Samsam, Zouk ou Adélidélo…