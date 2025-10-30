Projet de bébé ? Votre âge compte ! (Vidéo)

Que vous soyez un homme ou une femme, il est bien plus facile d’avoir un bébé à 30 qu’à 40 ans. Si vous avez un projet parental, il est important de garder cette information en tête, pour optimiser vos chances et savoir à quoi vous attendre. Le point, pour Info-Fertilité, avec la Pre Nathalie Massin, gynécologue médicale à l’Hôpital américain de Paris.

Comité français d’information sur la fertilité, Info-Fertilité a été fondé par la Société de médecine de la reproduction (SMR), composée de professionnels, et l’association de patients BAMP qui accompagne les personnes confrontées à l’infertilité.