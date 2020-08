Protégeons le capital soleil des enfants

La protection des rayons du soleil est essentielle pour tous en cette période estivale. Elle l’est toutefois particulièrement pour les enfants. Car avant 15 ans, tout coup de soleil entame leur capital et augmente le risque de mélanome.

« Les expositions au soleil dans la petite enfance et la jeunesse entament le capital solaire de chacun de manière irréversible avec une augmentation du risque de cancers de la peau », souligne le Syndicat national des dermatologues vénérologues. Un rappel essentiel alors que les enfants profitent des grandes vacances pour jouer dans le sable sur les plages et courir dans les parcs.

« Quel que soit le phototype de votre enfant, sa peau est plus fine, et donc plus fragile, que celle d’un adulte », explique l’Institut nationale du Cancer (INCa). « Elle n’est pas assez armée pour se défendre contre les rayons UV. » Résultat, « l’exposition au soleil pendant l’enfance, en particulier l’exposition intense qui provoque les coups de soleil, est la principale cause de mélanome à l’âge adulte ».

Opération protection

Pour protéger les enfants des coups de soleil, et donc du risque de cancer de la peau, mettez en œuvre les mesures suivantes :

– évitez de vous exposer au soleil aux heures où les rayons UV sont les plus intenses (12h-16h en France métropolitaine) ;

– faites-leur porter un T-shirt, un chapeau et des lunettes de soleil filtrant bien les UV, en privilégiant les couleurs sombres et les tissus à fibres serrées ;

– appliquez-leur régulièrement (toutes les deux heures au moins) une crème solaire adaptée (indice 50+), même s’ils restent à l’ombre ;

– ayez à l’esprit que les parasols ou les endroits ombrés laissent tout de même passer 50% des UV ;

A noter : un bébé de moins d’un an ne doit jamais rester au soleil. Gardez-le toujours à l’ombre et assurez-vous qu’il est bien protégé par un chapeau à larges bords et des vêtements (en tissu serré).