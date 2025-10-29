Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
32 970 articles

Psycho : le stress et la dépression doublent le risque d’AVC

29 octobre 2025

L'accident vasculaire cérébral frappe le plus souvent sans prévenir. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est le rôle crucial que joue notre santé mentale dans la survenue de l’AVC : environ 1 cas sur 6 est directement lié à l’état psychologique de la victime. On vous explique pourquoi.

Un AVC se produit lorsque l’irrigation sanguine d’une partie de votre cerveau est interrompue, soit par un caillot qui bloque une artère (AVC ischémique), soit par la rupture d’un vaisseau sanguin provoquant une hémorragie cérébrale (AVC hémorragique). Cette interruption prive les cellules cérébrales d’oxygène et de nutriments, causant leur mort rapide.

Pourtant l’accident vasculaire cérébral n’est pas une fatalité. Il peut être prévenu, notamment en agissant sur notre santé mentale.

Le stress et la dépression : des facteurs de risque sous-estimés

Les chiffres sont éloquents : la dépression et le stress chronique multiplient par deux le risque d’AVC ou d’accident ischémique transitoire (AIT), particulièrement chez les adultes d’âge moyen et les personnes âgées, selon la World Stroke Organisation, organisation mondiale dédiée aux AVC.

L’explication est à la fois biologique et comportementale. Lorsque nous sommes stressés, notre corps libère des hormones (cortisol et adrénaline) qui, sur une courte période, peuvent nous aider à réagir face au danger. Mais lorsque le stress devient chronique, ces hormones deviennent nocives pour notre système cardiovasculaire. Un stress persistant favorise le durcissement des artères (lié à l’athérosclérose), un facteur majeur de risque d’AVC.

La dépression, quant à elle, est associée à l’hypertension artérielle et à la fibrillation auriculaire (un rythme cardiaque irrégulier) – deux conditions qui augmentent considérablement le risque d’accident vasculaire cérébrale

Certaines études suggèrent également que la dépression peut favoriser la coagulation du sang, augmentant ainsi le risque de formation de caillots susceptibles de provoquer un AVC.

Comment protéger votre cerveau ?

Une personne sur quatre risque de subir un AVC au cours de sa vie. Ce chiffre peut sembler alarmant, mais ce n’est pas une fatalité. Avec quelques mesures simples, il est possible de prévenir de nombreux cas :

  • prenez soin de votre santé mentale. N’hésitez pas à consulter un professionnel si vous souffrez de dépression ou de stress chronique. Des thérapies ou des médicaments adaptés peuvent faire une réelle différence ;
  • pratiquez une activité physique régulière. Non seulement elle réduit le risque d’AVC, mais elle s’avère aussi efficace que certains antidépresseurs pour les dépressions légères à modérées.
  • surveillez vos autres facteurs de risque. Une alimentation équilibrée, l’arrêt du tabac, une consommation modérée d’alcool et le contrôle de votre tension artérielle sont essentiels.

  • Source : Organisation mondiale de l’AVC (World stroke organization)

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

Changement climatique : 2,5 millions de décès par an liés à la dépendance aux énergies fossiles
Lire la suite
Psycho : le stress et la dépression doublent le risque d’AVC
Lire la suite
AVC : les 5 symptômes à reconnaître
Lire la suite
Mauvaise santé bucco-dentaire : un risque accru d’AVC ?
Lire la suite
Qu’est-ce que la thrombolyse, le traitement d’urgence des AVC ischémiques ?
Lire la suite
Syndrome du coiffeur : risque-t-on un AVC après un shampooing ?
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Comment lire l'étiquette d'un produit cosmétique ?

SUIVANTE

Fertilité : comment savoir quand vous ovulez ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils