Verglas : comment éviter la chute ?

Alors qu'une vague de froid sévit en France, le verglas transforme nos rues et trottoirs en véritables patinoires. Ce phénomène hivernal, en apparence banal, est pourtant à l'origine d'un nombre considérable d'accidents et de blessures.

Les chiffres de Santé publique France sont parlants : lors des épisodes de verglas, les services d’urgence voient leur activité augmenter de manière spectaculaire, avec une hausse des admissions variant de 30 à 150 %.

Fractures du poignet et de la hanche, traumatismes crâniens, entorses de la cheville… Le verglas ne pardonne pas une seconde d’inattention. Rappelons par ailleurs que les personnes âgées représentent la population la plus vulnérable, leurs os plus fragiles et leur équilibre parfois précaire les exposant davantage aux conséquences parfois sévères d’une simple chute.

Les piétons en première ligne

Si vous devez impérativement sortir, pour aller chercher les enfants à l’école par exemple, quelques précautions simples peuvent réduire considérablement les risques. Le choix des chaussures s’avère crucial : privilégiez les modèles à semelles antidérapantes ou bien crantées, et bannissez absolument les semelles lisses et les talons qui transforment chaque pas en défi d’équilibriste.

La technique de marche doit également s’adapter aux conditions hivernales :

optez pour des petits pas plutôt que de grandes enjambées ;

ralentissez votre allure ;

gardez les mains hors des poches pour maintenir votre équilibre ;

empruntez les zones déjà traitées avec du sel ou du sable.

Et si malgré ces précautions la chute devait survenir, ne paniquez pas. Prenez quelques instants pour respirer, évaluez d’éventuelles blessures avant de tenter de vous relever. Si vous avez trop mal, ne forcez pas et appelez les secours (15, 18 ou 112) en cas de doute.

Au volant : redoublez de prudence

Sur la route, le verglas représente l’un des pièges les plus redoutables pour les automobilistes. Invisible ou presque, il peut transformer instantanément un trajet quotidien en situation dangereuse.

L’équipement du véhicule est bien entendu alors primordial : les pneus hiver (ou quatre saisons) ne sont plus un luxe mais une nécessité dans les régions exposées. Evidemment, si vous n’êtes pas équipé, ce conseil apparait un peu tardif. Si vous devez prendre la route dans les prochaines heures ou les prochains jours, adaptez votre comportement ::

maintenez une distance de sécurité considérablement augmentée ;

évitez tout freinage brusque qui pourrait déclencher un dérapage ;

réduisez votre vitesse, jusqu’à 50 % par rapport aux conditions normales.