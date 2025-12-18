Quand gros mots et jurons boostent la performance

« Dans de nombreuses situations, les gens se retiennent – consciemment ou inconsciemment – d’utiliser toute leur force », explique le Dr Richard Stephens du département de psychologie de l’université de Keele au Royaume-Uni. Selon lui, jurer serait un moyen facile pour se sentir plus concentré, plus confiant et moins distrait, et pour oser davantage. Le même Stephens avait déjà montré – dans des expériences consistant à laisser la main dans une eau glacée le plus longtemps possible – que lorsque les gens jurent, leurs performances s’améliorent.
Pour répondre, l’équipe de Richard Stephens a mené un travail auprès de 200 personnes. Il leur a été demandé d’effectuer des pompes. Pour s’encourager, les participants pouvaient soit prononcer des jurons, soit des mots « plus neutres ».
Après l’exercice, les participants ont répondu à des questions sur leur état mental pendant la tâche, les émotions positives ressenties, le niveau de distraction et la confiance en soi…
Les chercheurs ont alors constaté que ceux qui juraient pendant l’exercice parvenaient à tenir plus longtemps. « En jurant, on se libère des contraintes sociales et on se permet d’aller plus loin dans différentes situations, ont-il déclaré. Jurer est littéralement un outil sans drogue, peu coûteux et facilement accessible, à notre disposition lorsque nous avons besoin d’un coup de pouce. »
Alors la prochaine fois que vous entendez quelqu’un prononcer une insulte, peut-être est-il tout simplement en train de se motiver.
Source : “Don’t Hold Back : Swearing Improves Strength Through State Disinhibition” by Richard Stephens, PhD, Harry Dowber, MSc, and Christopher Richardson, MSc, Keele University; and Nicholas Washmuth, DPT, University of Alabama in Huntsville. American Psychologist, published online Dec. 18, 2025
Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet
