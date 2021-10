Que puis-je faire contre les microplastiques ?

Malgré des changements dans la réglementation autour des emballages, le plastique reste omniprésent. Avec pour effet, une exposition massive de tous aux microplastiques. Pour nous aider à lutter individuellement contre ce fléau, 60 millions de consommateurs livre les bonnes pratiques.

Jouets, peintures, voitures, cosmétiques, dispositifs médicaux, vêtements, emballages… Les plastiques sont partout. Ces polymères se dégradent lentement et forment des milliards de particules qualifiées de microplastiques compris entre 0,5 mm et 5 mm. Ils se retrouvent dans l’environnement, et particulièrement dans l’eau.

Source d’inquiétude pour l’environnement et la santé, cette situation a conduit à l’évolutions des réglementations françaises et européennes. Lesquelles « tentent progressivement de répondre à ces enjeux, en ciblant d’abord emballages et plastiques à usage unique ». C’est pourquoi « l’interdiction des sacs gratuits en caisse, des pailles et touillettes à café, des couverts jetables est déjà en vigueur ». A présent, « le décret 3R (réduire, réutiliser, recycler) de la loi anti-gaspillage, paru fin avril, pose comme objectif de réduire de 20% les plastiques à usage unique d’ici à 2025 ». Mais sans effet contraignant…

Résultat, face à la catastrophe que constitue la hausse de la production de plastique – les prévisions mondiales envisagent son triplement d’ici à 2050 – ces mesures semblent dérisoires. Pour Muriel Papin, « ce qui aura le plus d’impact sur la pollution plastique, c’est la réduction de la production de plastique et le réemploi des emballages ». Mais que faire à titre individuel ?

Limitez votre exposition. « Adoptez les gestes qui, à défaut de préserver la planète, limiteront votre exposition, comme aérer les pièces dotées de revêtement en PVC et l’habitacle de la voiture, et passer l’aspirateur pour éviter la propagation des poussières micro plastiques dans l’air intérieur », recommandent les rédacteurs de 60 millions de consommateurs.

Consommez mieux. Préférez « les produits sans emballages ni ingrédients en plastique, consignés, en vrac, achetés en boutique plutôt que sur Internet ». Buvez l’eau du robinet plutôt que l’eau en bouteille en plastique. Et optez pour des barquettes en matériaux vraiment biodégradables (comme le bois, le papier et le carton), et non les barquettes noires, actuellement pas ou peu recyclées à cause du noir de carbone.

Changez vos usages. « Réparer, réutiliser, donner au lieu de jeter repousse l’instant où le plastique devient un déchet », expliquent les rédacteurs de 60 millions.

Triez. Aujourd’hui c’est simple : « tous les emballages vont dans la poubelle jaune. Et si vous avez des doutes, des applis comme le Guide du tri ou MonTri vous ôteront tout embarras ».