Quel est le moment de la journée où l’on est le plus heureux ?

Vous vous sentez plus heureux le matin que le soir ? Ce n'est pas une impression ! Une vaste étude publiée dans le BMJ Mental Health vient de confirmer scientifiquement que notre bien-être mental fluctue au fil de la journée, avec un pic le matin et un creux vers minuit.

Notre moral suit-il vraiment le rythme du soleil ? C’est en tout cas ce que l’on peut estimer à la vue de cette étude du University College de Londres. Les chercheurs ont suivi près de 50 000 personnes pendant la période du Covid-19, de 2020 à 2022. Les participants ont régulièrement évalué leur niveau de bonheur, d’anxiété, de satisfaction et de solitude à différents moments de la journée.

Les résultats sont sans appel : nous nous réveillons généralement dans les meilleures dispositions. Le matin, les symptômes dépressifs et anxieux sont au plus bas, tandis que le sentiment de bonheur et de satisfaction atteint son maximum. À l’inverse, vers minuit, notre morale tend à toucher le fond.

L’étude révèle également que notre humeur fluctue davantage pendant les week-ends que pendant la semaine. Fait étonnant : les lundis et vendredis s’avèrent plus propices au bien-être que les dimanches. Le dernier jour de la semaine s’accompagnant en effet souvent d’un coup de blues avant de reprendre le travail.

Comment expliquer ces variations ?

Il s’agit d’une étude observationnelle, ce qui ne permet donc pas d’établir de lien de cause à effet. Pour les auteurs, les changements dans la santé mentale et le bien-être au cours de la journée pourraient s’expliquer par les évolutions physiologiques associés à l’horloge biologique. « Par exemple, le taux de cortisol (une hormone associée au stress mais aussi impliquée dans notre humeur) atteint son maximum peu après le réveil et son niveau le plus bas à l’heure du coucher. »